इरफान खान की फिल्म 'द लंचबॉक्स' का बनेगा सीक्वल! प्रोड्यूसर ने इस एक्टर को बताया परफेक्ट

बॉलीवुड के सबसे दिग्गज और दिवंगत एक्टर इरफान खान की सबसे पॉपुलर फिल्मों में एक लंचबॉक्स को लोग आज भी याद करते हैं. इस फिल्म में इरफान खान के साथ निमृत कौर बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं. अब हाल ही में फिल्म की प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने इसके पार्ट-2 पर बड़ा अपडेट दिया है.

दरअसल गुनीत मोंगा हाल ही में कोमल नाहटा के पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स: द प्रोड्यूसर सीरीज' में पहुंचीं इस दौरान उसने पूछा गया कि वह दिवंगत इरफान खान की जगह पॉपुलर फिल्म 'द लंचबॉक्स' के काल्पनिक सीक्वल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ किसे लेना चाहेंगी? इसपर उन्होंने एक एक्टर का नाम लिया.

डायरेक्टर ने किसका नाम लिया?

गौरतलब है कि 2013 में रिलीज हुई इरफान खान की 'द लंचबॉक्स' को फिल्म क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था. इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता के साथ निमरत कौर और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी थे. हाल ही में प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने फिल्म के एक काल्पनिक सीक्वल के बारे में बात की और 'द लंचबॉक्स 2' में इरफान की जगह अनिल कपूर का नाम लिया.

फिल्म के लिए अनिल कपूर क्यों सही हैं?

गुनीत मोंगा ने इरफान खान की जगह अनिल कपूर को ऐसे ही नहीं चुना है. उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. जिसमें 'मिस्टर इंडिया', 'लम्हे', 'नायक' से लेकर 'दिल धड़कने दो' और 'द नाइट मैनेजर' तक में बेहतरीन एक्टिंग की है. हाल ही में 'वॉर 2' में नजर आए थे. जल्द ही वह 'अल्फा' का हिस्सा भी होंगे. वहीं शाहरुख खान की फिल्म किंग में भी नजर आएंगे.

क्या थी लंचबॉक्स की कहानी?

मुंबई के सबसे बिजी इलाके में बनी इस फिल्म में एक अकेले व्यक्ति साजन फर्नांडिस (इरफान खान) और इला (निमरत कौर) के एक अनोखे रिश्ते को दिखाया गया है. उनके टिफिन की डिलीवरी गलती से आपस में बदल जाती है. इस छोटी सी गलती की वजह से दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है. जिसके बाद दोनों एक दूसरे से खत के जरिए बात करते हैं.



