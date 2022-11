The Kerala Story: 'द केरल स्टोरी' के टीजर पर विवाद, FIR करने के निर्देश, क्या बैन होगी फिल्म?

The Kerala Story Teaser Controversy: 'द केरल स्टोरी' फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अदा शर्मा की इस फिल्म का जबसे टीजर रिलीज हुआ है, तभी से फिल्म सवालों के घेरे में है. 'द केरल स्टोरी' का टीजर सामने आते ही मेकर्स पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म के जरिए केरल को बदनाम करने की कोशिश की है. अब 'द केरल स्टोरी' के टीजर पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, अब केरल के डीजीपी ने तिरुवनंतपुरम के पुलिस आयुक्त को 'द केरल स्टोरी' के टीजर पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया.

केरल पुलिस ने बताया- केरल के डीजीपी ने तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस आयुक्त को फिल्म 'द केरल स्टोरी' के टीजर पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. FIR दर्ज करने का आदेश सीएम को भेजी गई शिकायत के बाद दिया गया है. हाई टेक क्राइम इंक्वायरी सेल ने मामले की प्रारंभिक जांच की और इसकी रिपोर्ट डीजीपी को भेजी है.

इस रिपोर्ट के आधार पर आया डीजीपी का निर्देश

जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु के एक पत्रकार ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 'द केरल स्टोरी' फिल्म का टीजर देखने के बाद पत्र लिखा था. पत्रकार ने केरल सरकार से फिल्म के निर्देशक को बुलाने और टीजर की सच्चाई की जांच करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें दावा किया कि केरल की 32,000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, जो बाद में आतंकवादी ग्रुप ISIS में शामिल हो गईं.

Kerala DGP directed Thiruvananthapuram city police commissioner to register FIR on the teaser of the movie 'The Kerala Story'. This was based on a complaint sent to CM. High Tech Crime Enquiry Cell conducted a preliminary enquiry & report was sent to DGP: Kerala Police