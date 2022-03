The Kashmir Files Box Office Collection Day 11: 'द कश्मीर फाइल्स' की रिकॉर्डतोड़ कमाई, सूर्यवंशी-स्पाइडरमैन को पछाड़ा

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म दूसरे हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) की कमाई ने मानो इतिहास रच दिया. फिल्म ने कई बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

'द कश्मीर फाइल्स' की जबरदस्त कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के कलेक्शन के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- द कश्मीर फाइल्स सेंसेशनल है. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ट्रेंड कर रही है. पोस्ट पैनडेमिक एरा में हाईएस्ट ट्रेंड करने वाली फिल्मों में 'द कश्मीर फाइल्स' शामिल हो गई है. 'द कश्मीर फाइल्स' ने सूर्यवंशी, 83 और स्पाइडरमैन को ओवरटेक कर लिया है.

#TheKashmirFiles is SENSATIONAL... *Week 2* trending is THE HIGHEST in *post pandemic era*, OVERTAKES #Sooryavanshi, #83TheFilm and #Hollywood giant #SpiderMan BY A RECORD MARGIN... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr. Total: ₹ 179.85 cr. #India biz. pic.twitter.com/acRcpbP7XA