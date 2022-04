Box Office Updates: 250 करोड़ के करीब पहुंची द कश्मीर फाइल्स, RRR हिंदी में 200 करोड़ के पार

मौजूदा समय में इंडियन बॉक्सऑफिस (Box Office) पर साउथ की फिल्में अपना दबदबा बना रही हैं. बॉलीवुड मूवीज को पहले जैसी सफलता नहीं मिल पा रही है. अपने संवेदनशील टॉपिक और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने तो काफी अच्छी कमाई कर ली है लेकिन जॉन अब्रॉहम (John Abraham) की हालिया रिलीज मूवी अटैक तो औंधे मुंह गिर गई. फिल्म को दर्शकों ने ज्यादा भाव नहीं दिया. हिंदी ऑडियंस ने जिस फिल्म को सबसे ज्यादा प्रिफ्रेंस दी वो थी साउथ मूवी RRR. फिल्म दुनियाभर में तहलका मचा रही है और 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. आइये जानते हैं हिंदी भाषा की फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स.

RRR का शानदार कलेक्शन

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट्स की मानें तो राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की फिल्म RRR ने हिंदी ऑडियंस के बीच भी सफलता का नया कीर्तिमान रच दिया है. फिल्म ने 2 हफ्तों में 200 करोड़ की कमाई कर ली है. दूसरे हफ्ते की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को 13.50 करोड़, शनिवार को 18 करोड़, रविवार को 20.50 करोड़, सोमवार को 7 करोड़, मंगलवार- 6.50 करोड़ और बुधवार को 5.50 करोड़ की कमाई की है. हिंदी भाषा में फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 203.49 करोड़ हो चुका है.

#RRR is second #Hindi film to hit DOUBLE CENTURY [post pandemic]... Absence of major film/s this weekend will boost its biz... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr, Sun 20.50 cr, Mon 7 cr, Tue 6.50 cr, Wed 5.50 cr. Total: ₹ 203.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/0jKek854Cr

द कश्मीर फाइल्स भी फायदे में

वैसे तो द कश्मीर फाइल्स ने जितनी कमाई की है वो किसी अचंभे से कम नहीं. लेकिन फिल्म को अभी भी लगातार ऑडियंस मिल रही है. इसकी वजह ये है कि मौजूदा समय में कोई भी बड़ी बॉलीवुड या साउथ मूवी रिलीज नहीं हुई है. इस वजह से आर आर आर के साथ ही कश्मीर फाइल्स को भी ऑडियंस की प्राथमिकता मिल रही है. इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. द कश्मीर फाइल्स अब 250 करोड़ का आंकड़ा छूने के बेहद करीब है और ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म बहुत जल्द ही इस आंकड़े को छू लेगी.

#TheKashmirFiles slows down in Week 4, but the lack of new film/s this weekend should take it to ₹ 250 cr... [Week 4] Fri 1.50 cr, Sat 2.25 cr, Sun 3 cr, Mon 1 cr, Tue 80 lacs, Wed 75 lacs, Thu 65 lacs. Total: ₹ 248.23 cr. #India biz. ALL TIME BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/l9gMkRJun9