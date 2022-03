The Kashmir Files Box Office Collection First Week: द कश्मीर फाइल्स की बंपर कमाई, पहले हफ्ते में 100 करोड़ पार, अब फिल्म 4000 स्क्रीन्स पर

अनुपम खेर की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' का जादू अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से चल रहा है. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में ही दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. हालांकि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को 100 करोड़ कमाने में आठ दिनों का समय लगा. 'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई का ब्यौरा आपको दे रहे हैं हम.

7 दिन में कमाए 100 करोड़

कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार और उनके कश्मीर से पलायन की इस दर्दभरी कहानी वाली फिल्म को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है. फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती और अन्य बढ़िया एक्टर्स ने काम किया है. 'द कश्मीर फाइल्स' का बड़ा असर दर्शकों पर हो रहा है. पहले ही दिन से फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ थिएटर्स में उमड़ रही है. इसके शो हाउसफुल चल रहे हैं. इस फिल्म का बड़ी कमाई करना शुरुआत में सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी. लेकिन अब सभी इसके और ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं.

#TheKashmirFiles SHATTERS ALL PREVIOUS RECORDS and ESTABLISHES NEW RECORDS [mid-range films] in Week 1… The journey - from ₹ 3.55 cr [Day 1] to ₹ 97.30 cr [Day 7] - is a NEW BENCHMARK… No mid-range #Hindi film has witnessed a trend like this, EVER... contd... pic.twitter.com/kbtRArplWZ