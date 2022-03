The Kashmir Files Box Office Collection Day 15: RRR ने लगाई 'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई में 'सेंध', 15वें दिन गिरा कलेक्शन

जिसका अंदेशा था वही हुआ. द कश्मीर फाइल्स, वो फिल्म जो रिलीज के बाद से दूसरी फिल्मों कमाई में सेंध लगा रही थी, अब उसके कलेक्शन को गिराने RRR आ गई है. पिछले 2 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की नॉनस्टॉप रफ्तार पर ब्रेक लगती दिख रही है. ये हम नहीं बल्कि द कश्मीर फाइल्स के आंकड़े कह रहे हैं.

'द कश्मीर फाइल्स' का कलेक्शन गिरा

द कश्मीर फाइल्स तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. थर्ड वीक के पहले ही दिन कश्मीर फाइल्स की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने द कश्मीर फाइल्स के 15वें दिन की कमाई का आंकड़ा शेयर किया है, ये कलेक्शन देख आप भी चौंक जाएंगे. कहना गलत नहीं होगा कि RRR की आंधी से द कश्मीर फाइल्स भी नहीं बच पाई. तभी तो 15वें दिन कमाई में भारी गिरावट दिखी.

#TheKashmirFiles is impacted due to #RRR + reduction of screens and shows... Biz should jump on [third] Sat and Sun... [Week 3] Fri 4.50 cr. Total: ₹ 211.83 cr. #India biz. pic.twitter.com/lVHulJpZuw