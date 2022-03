The Kashmir Files Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर 'द कश्मीर फाइल्स' का दबदबा, 200 करोड़ में एंट्री को तैयार

द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफ‍िस पर अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखी है. 11 दिन तक रेस में सबसे आगे रहने के बाद 12वें दिन विवेक अग्न‍िहोत्री की इस फ‍िल्म की रफ्तार थोड़ी कम हुई है. बारहवें दिन फ‍िल्म के कलेक्शन में हल्की ग‍िरावट देखने को मिली है, इसके बावजूद फ‍िल्म का टोटल कलेक्शन अब 200 करोड़ से कुछ कदम दूर है.

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के 12वें दिन का कलेक्शन शेयर किया है. वे लिखते हैं- '#TheKashmirFiles मूवी अभी भी सीना ताने खड़ी है, वीकडेज पर भी फिल्म ने दहाड़ बरकरार रखी...वीकडेज पर मजबूती से ट्रेन्ड करती रही. कल 200 करोड़ पार कर लेगी. शुक्रवार 19.15 करोड़, शन‍िवार 24.80 करोड़, रव‍िवार 26.20 करोड़, सोमवार 12.40 करोड़, मंगलवार 10.25 करोड़, टोटल 190.10 करोड़.'

#TheKashmirFiles continues to stand tall, runs triumphantly on weekdays... Trending strongly on weekdays... Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Thu; Day 14]... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr. Total: ₹ 190.10 cr. #India biz. pic.twitter.com/DOAj86pmw8