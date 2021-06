द फैमिली मैन 2: 25 साल पुरानी है मनोज-सीमा बिस्वास की जोड़ी, वायरल हो रही तस्वीर

एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में शानदार फिल्मों में काम किया है. हालांकि, उन्हें शुरुआत में छोटे-मोटे रोल्स भी करने पड़े थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत द्रोहकाल में वन मिनट का रोल और बैंडिट क्वीन में छोटा सा किरदार निभाकर की थी. बैंडिट क्वीन में वो डकैत के रोल में थे. इस फिल्म में सीमा बिस्वास लीड रोल में थीं. अब मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस वेब शो में वो लीड रोल में हैं. सीमा बिस्वास भी इस वेब सीरीज में नजर आई हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री का रोल निभाया है.

मनोज और सीमा ने साथ किया काम

मनोज बाजपेयी और सीमा बिस्वास 25 साल पहले भी बैंडिट क्वीन में साथ काम कर चुके हैं और अब एक बार फिर साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आए हैं. मनोज बाजपेयी ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने द फैमिली मैन 2 के सेट से फोटो शेयर की है.

बता दें कि बैंडिट क्वीन 26 जनवरी 1996 में रिलीज हुई थी और द फैमिली मैन 2, 3 जून 2021 को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हुई है.

On the different sides of law:#25YearsChallenge by Seema Biswas and @BajpayeeManoj. pic.twitter.com/RE3AcdJrGk