ऑनस्क्रीन इस एक्टर ने निभाया समीर वानखेड़े का रोल, क्या आर्यन की सीरीज में काम करके हुआ परेशान?

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर सभी की तारीफें बटोर रही है. वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विवाद भी खड़े हो रहे हैं. पूर्व NCB डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन की सीरीज के खिलाफ मानहानी का केस ठोका था. उनका आरोप था कि सीरीज में उनकी छवि को खराब तरीके से दिखाया गया है. अब सीरीज में कॉप का रोल निभाने वाले एक्टर का रिएक्शन सामने आया है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कॉप का रोल निभाने पर क्या बोला एक्टर?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नारकोटिक्स कॉप का रोल दरअसल एक्टर आशीष कुमार ने प्ले किया था. उन्हें अपने रोल के लिए फैंस से खूब सराहना मिल रही है. कई लोगों का कहना था कि आशीष ने अपना रोल बखूबी निभाया, वहीं कुछ लोगों ने एक्टर को फटकार भी लगाई. अब अपने रोल के लिए मिल रही तारीफ और पूर्व NCB डायरेक्टर के आरोपों के बीच एक्टर ने अपना रिएक्शन शेयर किया है.

आशीष ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके कहा है कि उन्हें लोगों की तरफ से तरह-तरह के रिएक्शन्स मिल रहे हैं. सीरीज में कॉप का रोल उन्होंने ही निभाया है, ये वो कई लोगों को समझा चुके हैं. वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जाने, ना कि किसी और के नाम से उन्हें पहचाना जाए. आशीष ने कहा, 'जो भी लोग कह रहे हैं कि ये किसी के जैसा दिखता है, मुझे उसमें नहीं पड़ना. मैंने वो सिर्फ एक कॉप का रोल किया है.'

'मुझे किसी तरह की घटिया पब्लिसिटी पसंद नहीं है. मैं किसी का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता. मेरे लिए वो हमेशा एक साधारण पुलिस ऑफिसर ही रहेगा, जैसा मुझे बताया गया था. मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं. मैं इस किरदार पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि फैंस को वो पसंद आया है. अंत में, आप सभी के प्यार का शुक्रिया.'

क्यों मचा 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बवाल?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कॉप के रोल को जिस तरह से सीरीज में दर्शाया गया, वो देखकर कई लोग हैरान थे. हालांकि इस दौरान कहीं भी उस कॉप का नाम नहीं दिखाया गया. लेकिन जिस तरह से वो सत्यमेव जयते और वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के नारे लगा रहा था, उसे देखकर हर किसी को लगा कि आर्यन खान ने समीर वानखेड़े पर पैरोडी बनाई है.

इसी सीन के कारण समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में आर्यन खान की सीरीज के मेकर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानी का केस ठोका था. उन्होंने उसी के साथ 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी, जिसे वो कैंसर हॉस्पिटल में दान करने वाले थे.

