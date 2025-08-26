scorecardresearch
 

Feedback

'...तो मर्द की तरह बोलता', मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के सुनील शेट्टी, Video Viral

सुनील शेट्टी फिर से विवाद का शिकार हो गए हैं. वो एक इवेंट में अपनी नकल करने वाले आर्टिस्ट पर भड़कते दिखे. एक्टर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. सुनील का गुस्सैल अंदाज देख फैंस भी हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इन्हें क्या हो गया?

Advertisement
X
मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के सुनील शेट्टी (Photo: Screengrab/ Instagram @suniel.shetty)
मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के सुनील शेट्टी (Photo: Screengrab/ Instagram @suniel.shetty)

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. एक्टर ने एक मिमिक्री आर्टिस्ट की क्लास लगा दी है. एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां सुनील शेट्टी मिमिक्री आर्टिस्ट को उनकी 'घटिया' नकल करने के लिए फटकारते दिख रहे हैं. सुनील ने जो भी उस वीडियो में कहा उसे सुनकर फैंस भी हैरान हो गए हैं. 

क्यों मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के सुनील?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुनील शेट्टी एक भोपाल में हुए एक इवेंट में स्टेज पर गुस्सा होते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वो एक आर्टिस्ट इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उसने उनकी बहुत खराब मिमिक्री की. 

सम्बंधित ख़बरें

Raksha Bandhan 2025 Bollywood
बॉलीवुड में रक्षाबंधन की धूम, सुनील शेट्टी ने बहनों पर लुटाया प्यार, सलमान को मिला खास मैसेज 
Bollywood Celebs cheer for India Win (Photo: PTI/Instagram @ahan.shetty @arjunkapoor)
इंडिया की जीत पर झूमा बॉलीवुड, सिराज के लिए सुनील शेट्टी-अर्जुन कपूर ने किया चीयर 
Suniel Shetty reacts on trolling
अब पति-पत्नी के रिश्ते पर बोल कर फंसे Suniel Shetty! 
Paresh Rawal,Sunil Shetty,Akshay Kumar, priyadarshan, hera pheri 3
'हेरा फेरी 3' में कैसे लौटे परेश रावल? डायरेक्टर प्रियदर्शन बोले- मेरा कोई लेना-देना नहीं...  
Gauahar Suniel
Suniel Shetty पर Gauahar Khan का कमेंट, बोलीं... 

रेडिट पर भी शेयर किए वीडियो के मुताबिक, सुनील कहते हैं, “ये भाईसाहब तब से अलग-अलग डायलॉग बोल रहे हैं जिन्हें मेरी आवाज के जैसे दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज वैसी है ही नहीं. इतनी खराब नकल मैंने कभी नहीं देखी. जब सुनील शेट्टी बोलता है तो मर्द की तरह बोलता है. ये बच्चा जैसी आवाज निकाल रहा था. बेटा, जब भी मिमिक्री करो तो सही से करो, बेकार वाली नकल मत करो.”

सुनील शेट्टी के नाराजगी जताते ही मिमिक्री आर्टिस्ट अपनी गलती मानते हुए कहता है कि, "सॉरी सर, मैं बिल्कुल आपकी नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा था."

Advertisement

लगातार कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो रहे सुनील?

माफी के बावजूद सुनील यहीं नहीं रुकते, आगे कहते हैं, "कोशिश भी मत करना बेटा. अभी बहुत टाइम है सुनील शेट्टी बनने में. सिर्फ पीछे बाल बांध लेने से कुछ नहीं होता. अभी बच्चा है, लगता है इसने सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी ही नहीं.'' उसके बाद सुनील ने वहां आए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं. 

Mimicry artist might have mimicked him saying C-section is better !
byu/vrh_khan inBollyBlindsNGossip

सोशल मीडिया यूजर्स सुनील का ये वीडियो देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय दी. किसी ने लिखा,"ये कैसे बात कर रहे थे," तो किसी ने कहा,"इज्जत बनाने में सालों लगते हैं लेकिन खराब होने में सिर्फ कुछ सेकंड. आप बड़े डाउन-टू-अर्थ हैं लेकिन ये तो बहुत रूखा था." वहीं कुछ ने लिखा कि, ''आजकल इन्हें क्या होता जा रहा है कुछ भी कह दे रहे हैं.''

सुनील हाल ही में सी-सेक्शन डिलीवरी पर किए कमेंट को लेकर भी चर्चा में आए थे. वर्कफ्रंट की बात करें तो सुनील आखिरी बार केसरी वीर में नजर आए थे, अब उनकी हेरा फेरी 3 पाइपलाइन में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement