कैंसर से पिता को खोया, अब खुद इसका श‍िकार हुईं एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी, पोस्ट में ल‍िखा दर्द

44 साल की एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी को कैंसर हो गया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वो स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं. मगर फिर भी वो खुद को पॉजिटिव रख रही हैं, क्योंकि उनपर एक बुजुर्ग मां और 9 साल की बेटी की जिम्मेदारी है. फैंस और सेलेब्स एक्ट्रेस के लिए दुआएं कर रहे हैं.

एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी को कैंसर हो गया है (Photo: Instagram tannishtha_c)
'गुलाब गैंग', 'जोरम' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. एक्ट्रेस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. तनिष्ठा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने इमोशनल पोस्ट में बताया कि वो स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से पीड़ित हैं. 8 महीने पहले ही उन्हें इस बारे में पता चला था. 

दर्द में एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी

तनिष्ठा चटर्जी 44 साल की हैं. मगर कम उम्र में वो काफी मुश्किलों का सामना कर रही हैं. कैंसर से पिता को खोने के बाद अब वो भी कैंसर की चपेट में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने अपनी जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वो बिना बालों के दिखाई दे रही हैं. कैंसर की वजह से एक्ट्रेस को अपना सिर भी मुंडवाना पड़ा. मगर फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल है, जो उनकी हिम्मत और हौसले को दर्शाती है.

पोस्ट के कैप्शन में तनिष्ठा ने अपनी मुश्किल जर्नी के बारे में बात करते हुए लिखा- पिछले 8 महीने काफी ज्यादा मुश्किल रहे हैं. लगता है कि पिता को कैंसर में खोना ही काफी नहीं था. 8 महीने पहले मुझे स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला था. लेकिन यह पोस्ट दर्द के बारे में नहीं है. यह प्यार और ताकत के बारे में है. 

एक्ट्रेस पर बेटी और मां की है जिम्मेदारी

एक्ट्रेस ने आगे लिखा- इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है. 70 साल की मां और 9 साल की बेटी... दोनों ही पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर हैं. लेकिन इन सबसे अंधेरे पलों में, मैंने एक असाधारण प्यार की खोज की है, वो प्यार जो आपके साथ रहता है और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता. मैंने इस प्यार को अपने शानदार दोस्तों और परिवार में पाया, जिनके अटूट सहारे ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान ला दी है.

'AI और रोबोट्स की ओर बढ़ती इस दुनिया में, असली, जुनूनी इंसानों का प्यार और कंपेशन ही है, जो मुझे बचा रहा है. उनकी सहानुभूति, उनके मैसेजेस, मौजूदगी और इंसानियत मेरे जीवन में वापस जान डाल रही है.'

फैंस और सेलेब्स कर रहे सलामती की दुआ
बता दें कि तनिष्ठा चटर्जी के पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स उनपर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक होने की दुआएं दे रहे हैं. अली फजल, दीया मिर्जा, अभय देओल, उर्मिला मातोंडकर समेत कई सितारे इस मुश्किल वक्त में एक्ट्रेस का सपोर्ट बनकर खड़े हैं. 

