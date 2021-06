तापसी की 'हसीन दिलरुबा' का 2 जुलाई को प्रीमियर, OTT पर रिलीज होगी सैफ की 'भूत पुलिस'

तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म हसीन दिलरुबा अगले महीने रिलीज होने को तैयार है. यह फिल्म 2 जुलाई को नेटफ्ल‍िक्स पर आ रही है. तापसी ने सोशल मीड‍िया पर फिल्म के नए टीजर के साथ इसकी अनाउंसमेंट की है. दूसरी ओर सैफ अली खान की मल्टी स्टारर फिल्म भूत पुलिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने यह कंफर्म क‍िया है कि भूत पुलिस को थ‍िएटर्स नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

इन दोनों ही फिल्मों को पहले थ‍िएटर्स में रिलीज किया जाना था. लेक‍िन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ लगे लॉकडाउन ने फिल्म निर्माता-निर्देशक को ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया. तापसी ने फिल्म हसीन दिलरुबा का टीजर शेयर कर 2 जुलाई को फिल्म के नेटफ्ल‍िक्स प्रीमियर की जानकारी दी है.

अक्टूबर में हुआ था फ‍िल्म का रैप-अप

विनिल मैथ्यू के डायरेक्शन में बनी मर्डर मिस्ट्री फिल्म हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी लीड रोल में हैं. पिछले साल अक्टूबर में फिल्म की शूट‍िंग पूरी की गई थी. एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से फोटो साझा कर अपने किरदार 'रानी कश्यप' की झलक दिखाई थी. उन्होंने ये भी बताया था कि टीम ने कहां और किस तरह के हालातों में फिल्म को शूट किया है.

Kahani Aashiqana. Raaz Katilana.#HaseenDillruba coming soon. Only on Netflix. #TheUltimateKaunspiracy pic.twitter.com/fMGgM8J1K1