सुष्म‍िता सेन ने OTT मालिकों को कॉल करके मांगा था काम, बोलीं- 8 साल से कमबैक...

सुष्मिता ने बताया कि वो कमबैक करना चाहती हैं, क्योंकि घर पर बिना काम के बैठे-बैठे वो बोर हो गई हैं. खुद के लिए वो काम ढूंढ रही हैं. ऐसा नहीं कि सुष्मिता डायरेक्टर्स से बात नहीं कर रहीं. बल्कि एक्ट्रेस का कहना है कि वो खुद के लिए काफी प्रोएक्टिव होकर काम ढूंढ रही हैं.

काम ढूंढ रहीं सुष्मिता सेन (Photo: Instagram @sushmitasen47)
काम ढूंढ रहीं सुष्मिता सेन (Photo: Instagram @sushmitasen47)

'मिस यूनिवर्स' रह चुकीं सुष्मिता सेन किसी परिचय की मोहताज नहीं. बस हां, इतना जरूर है कि वो पिछले कुछ सालों से पर्दे से गायब नजर आ रही हैं. फैन्स उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सुष्मिता जल्दी सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करें. उनका काम देखने का उन्हें मौका मिले. हाल ही में एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने अपने कमबैक पर बात की है. 

कमबैक करना चाहती हैं सुष्मिता
सुष्मिता ने बताया कि वो कमबैक करना चाहती हैं, क्योंकि घर पर बिना काम के बैठे-बैठे वो बोर हो गई हैं. खुद के लिए वो काम ढूंढ रही हैं. ऐसा नहीं कि सुष्मिता डायरेक्टर्स से बात नहीं कर रहीं. बल्कि एक्ट्रेस का कहना है कि वो खुद के लिए काफी प्रोएक्टिव होकर काम ढूंढ रही हैं. TOI में छपी रिपोर्ट के मुताब‍िक सुष्मिता ने बताया कि उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मालिकों को खुद कॉल की और काम मांगा. 

साथ ही उनके सामने काम करने की इच्छा जाहिर की. मैंने उन्हें कॉल की और कहा, मैं सुष्मिता सेन बोल रही हूं. मैं एक एक्टर हूं और कमबैक करना चाहती हूं. मुझे आप काम दें. मैंने पिछले 8 सालों से काम नहीं किया है और बहुत लंबा समय हो चला है कि मैं बिना काम किए बैठी हुई हूं. 

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कर चुकी हैं काम
बता दें कि सुष्मिता ने साल 2023 में वेब सीरीज की थी, 'ताली', जिसमें इन्होंने एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का रोल अदा किया था. सुष्मिता के लिए इस रोल में ढल पाना बहुत मुश्किल सफर रहा. लोगों को एक्ट्रेस का काम भी पसंद आया, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी रहे, जिन्होंने वेब सीरीज में कास्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए. 

सुष्मिता ने कहा था कि उन्हें खुद भी इस रोल को अदा करने को लेकर डाउट्स थे, लेकिन फिर खुद गौरी सावंत ने सुष्मिता से इस रोल को करने को लेकर रिक्वेस्ट की, जिसके बाद एक्ट्रेस ने वेब सीरीज की. सुष्मिता को 8 साल हो गए हैं. इन सालों में एक्ट्रेस ने काफी चीजें सीखीं. लाइफ के कई एक्स्पीरियंसेस का उन्होंने सामना किया. बतौर आर्टिस्ट उन्होंने काफी ग्रो किया. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो सुष्मिता ने साल 2020 में वेब सीरीज 'आर्या' से कमबैक किया था. पर सिल्वर स्क्रीन पर इन्हें साल 2015 में आखिरी बार देखा गया था, वो भी एक बंगाली फिल्म में. 

