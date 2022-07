Sushmita Sen ने दिया ट्रोल्स को जवाब, बताया हमेशा सनग्लासेज पहनने के पीछे का राज

जब से सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (lalit Modi) ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस शेयर किया है. लोगों ने कपल की हर एक्टिविटी पर पैनी नजरें रखना शुरू कर दिया है. कुछ दिन पहले सुष्मिता ने एक हैप्पी पिक्चर शेयर की थी. इसके बाद लोगों की पारखी की नजर सुष्मिता सेन के चश्में पर पड़ी. जिसे देख कर इंटरनेट यूजर्स ने दावा किया कि मिस यूनीवर्स के चश्में से उनकी गाड़ी में मौजूद अल्कोहल की बोतलें दिखाई दे रही हैं. मतलब कमाल के क्रिएटिविट लोग हैं. पर सुष्मिता सेन भी कहां किसी से कम हैं. अब नई पोस्ट में उन्होंने सोशल मीडिया महारथियों को मजेदार जवाब दिया है.

सुष्मिता सेन का नया पोस्ट

ललित मोदी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन संंग फोटोज पोस्ट की, मानों हर तरफ भूचाल सा आ गया. इसके बाद कई लोगों ने सुष्मिता सेन को ट्रोल करना शुरू किया, तो कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया. पर सुष्मिता, तो सुष्मिता हैं. उन्होंने अपने जवाब से उन्हें ट्रोल करने वालों की बोलती बंद करा दी. अब मिस यूनीवर्स ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो हैप्पी फेस पर बड़े से सनग्लासेस पहने दिख रही हैं.

फोटो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो काफी लाजवाब है. सुष्मिता लिखती हैं, आप हमेशा सनग्लासेस क्यों पहनती हैं? क्योंकि मुझे रिफलेक्ट करना अच्छा लगता है. इसके आगे वो लिखती हैं कि आई लव यू Guys! सुष्मिता सेन ने अपनी इस पोस्ट से उन लोगों को जवाब दे दिया है, जो पहले उनके चश्में में एल्कोहल की बोतलें देख रहे थे.

ये रहे वो ट्वीट-

Aapke sunglasses me dikh raha hai

Aapke gaari me do champagne ka bottle hai.

Or aap dono haath se selfie le rahe ho 👻