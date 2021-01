सुशांत सिंह के बर्थडे पर इमोशनल हुए फैंस, बोले- वापस आ जाओ...

सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे महीनों हो गए लेक‍िन फैंस के दिल में उनकी याद आज भी ताजा है. आज सुशांत का जन्मदिन तो एक खास मौका है ही वरना फैंस उन्हें हर रोज याद करते हैं. एक्टर की मौत पर फैंस पहले दिन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आज भी अपनी बात पर डटे हुए हैं.

दुनियाभर के फैंस ट्वीट कर उन्हें याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- वापस आ जाओ इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है. एक अन्य यूजर ने फैन द्वारा बनाई गई म्यूज‍िकल ट्र‍िब्यूट वीड‍ियो साझा की है. एक यूजर लिखते हैं- 21 जनवरी...बॉलीवुड के इतिहास में किसी एक्टर के बर्थडे के लिए इतनी उत्सुकता कभी नहीं देखी. सुशांत सिंह राजपूत बर्थडेट 21 जनवरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है. एक अन्य यूजर ने लिखा- हमेशा प्रेर‍ित करते रहने के लिए धन्यवाद @itsSSR#SushantSinghRajput#SushantBirthdayCelebration.

SSR family friend @nilotpalm3 has created this musical tribute #SushantSinghRajput for Jan 21st pic.twitter.com/AqQFo5TO1T — Ujjawal Trivedi (@iujjawaltrivedi) January 19, 2021

21st Jan...

this excitement for any actor never seen in the history of Bollywood...

Sushant Singh Rajput birth date 21st Jan going to be record breaking.#SushantBirthdayCelebration #SushantSinghRajput — Soaham Chaturvedi (@oyeSKD) January 19, 2021

श्वेता स‍िंह कीर्त‍ि ने भाई सुशांत को क‍िया याद

सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी भाई सुशांत के नाम ट्वीट किया है. उन्होंने सुशांत और अपने पर‍िवार वालों के साथ फोटोज शेयर कर लिखा- लव यू भाई! तुम मेरा हिस्सा हो और हमेशा रहोगे तो...#SushantDay.

Love you Bhai ❤️❤️❤️ You are part of me and will always remain so... #SushantDay pic.twitter.com/nDU8Zkeipp — Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) January 20, 2021

गौरतलब है कि 34 वर्षीय सुशांत पिछले साल 14 जून को बांद्रा स्थ‍ित अपने फ्लैट में फंदे पर लटकते पाए गए थे. इस घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था. फैंस तब से लेकर अब तक सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि इस केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी देश की बड़ी एजेंसीज ने जांच पड़ताल की, पर अब तक इसपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.

सुशांत का एक्ट‍िंग कर‍ियर

सुशांत के एक्ट‍िंग कर‍ियर को देखें तो उन्होंने 2008 में 'किस देश में है मेरा दिल' सीरियल से अपने एक्ट‍िंग कर‍ियर की शुरुआत की थी. 'किस देश में है मेरा दिल' शो के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 'पव‍ित्र र‍िश्ता' में लीड रोल प्ले किया था. यह सुशांत के कर‍ियर का बहुत बड़ा टर्न‍िंग प्वाइंट था जिसने उन्हें मानव के किरदार में पहचान दिलाई.

टेलीविजन में जबरदस्त सफलता हास‍िल करने के बाद सुशांत ने बॉलीवुड की ओर रुख किया. उन्होंने 2013 में अपनी पहली फिल्म 'काई पो चे' किया. 2016 में सुशांत की फिल्म 'एमएस धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी' रिलीज हुई. यह सुशांत के कर‍ियर की बहुत बड़ी हिट थी. इसके बाद राब्ता, केदारनाथ, सोनच‍िड़‍िया, छ‍िछोरे और ड्राइव में सुशांत नजर आए. उनकी आख‍िरी फिल्म दिल बेचारा थी.