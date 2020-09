NCP नेता माजिद मेमन बोले- एक केस ने बॉलीवुड के 80 साल के भाईचारे को खत्म कर दिया

सुशांत सिंह राजपूत मामले ने बॉलीवुड को दो धड़ों में बांट दिया है. एक तरफ तो वो तबका है जो सुशांत के लिए न्याय की मागं कर रहा है तो वहीं दूसरा तबका रिया को निर्दोष बता रहा है. जो बॉलीवुड हर मुश्किल समय में साथ नजर आता है, इस बार हर किसी की राय बटी नजर आ रही है. अब इसी बात पर जोर दिया है एनसीपी नेता माजिद मेमन ने जिन्होंने बॉलीवुड के भाईचारे को याद किया है.

सुशांत केस पर एनसीपी नेता का बयान

माजिद मेमन के मुताबिक इस समय सिर्फ इस बात पर डिबेट चल रही है कि आप रिया की तरफ हैं या फिर कंगना की तरफ. इस वजह से बॉलीवुड का भाईचारा खतरे में आ गया है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- आप कंगना की तरफ है या फिर रिया की तरफ. ये सवाल बॉलीवुड गलियारों में लगातार घूम रहा है. बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया है. 80 साल की बेहतरीन छवि और भाईचारा खत्म हो रहा है.

Are u on Kangna side or Rhea side ? This question is making rounds in Film Industry, as though Bollywood is vertically divided inti two broken fractions. Great reputation of over 80 years of amity and brotherhood is being destroyed.

एनसीपी नेता सिर्फ यही नहीं रुके. उन्हें तो इस बात से भी आपत्ति है कि सुशांत सिंह राजपूत को मीडिया में इतनी स्पेस दी जा रही है. उनकी माने तो इतनी लाइमलाइट तो पीएम या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं दी जाती है. उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सुशांत के फैन्स एनसीपी के इस स्टैंड से खुश नजर नहीं आ रहे हैं. वे नेता के बयान को सुशांत का अपमान मान रहे हैं.

Sushant was not as famous during his lifetime as he is after his death. The space in media he is occupying nowadays is perhaps more than our PM or President of US !