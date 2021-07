Surekha Sikri passed away: 'हर रोल, हर किरदार, हर सीन में मास्टरपीस सुरेखा सीकरी' इंडस्ट्री ने दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक और मंझे हुए कलाकार को खो दिया. थिएटर, टीवी और फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर पहचान बनाने वाली सीनियर एक्टर सुरेखा सीकरी का निधन हो गया. उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. 16 जुलाई को सुबह कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया. सुरेखा के जाने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है. स्टार्स उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.

मनोज बाजपेयी ने किया सुरेखा सीकरी को याद

मनोज बाजपेयी ने लिखा- बहुत दुखद खबर. बड़ी प्रतिभाओं में से एक सुरेखा सीकरी जी का निधन हो गया. उन्होंने थिएटर और सिनेमा में कई बेहतरीन परफॉर्मेंस दी. उन्हें मंच पर देखना ट्रीट जैसा था. थिएटर में उनके अभिनय की कुछ यादों को नहीं भूल सकता. ग्रेट क्राफ्ट और एक सुंदर व्यक्ति RIP🙏🙏.

वहीं दिव्या दत्ता ने लिखा- RIP सुरेखा जी. मैं हमेशा आपको याद रखूंगी. बड़ा नुकसान. आपका टेलेंट शानदार था.

टीवी एक्टर्स ने जताया दुख

टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे ने लिखा-हर रोल, हर किरदार, हर सीन जो आपने किया वो मास्टरपीस था. एक और शानदार एक्टर को खो दिया. RIP #SurekhaSikri ji. शत शत नमन 🙏



एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने लिखा- सुरेखा सीकरी जी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. मैं उनके काम की बहुत बड़ी फैन थी. मुझे उनकी हर परफॉर्मेंस पसंद थी. हमने एक शानदार एक्टर को खो दिया. उनके परिवार के लिए मेरी संवेदना.

इसके अलावा, माही विज, राखी सावंत, अली गोनी, सुशांत सिंह, सनाया मल्होत्रा, करणवीर बोहरा जैसे स्टार्स ने भी पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है.

Very Sad news !!! One of the greatest talent Surekha Sikari ji passed away leaving behind so many great performances in theatre and cinema!! She was a treat to watch on stage.can’t forget some of those memories of her act in theatre.great craft and a graceful person!! RIP🙏🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) July 16, 2021

Every role.Every character. Every scene you played as masterpiece.Loss of another amazing actor RIP #SurekhaSikri ji. शत शत नमन 🙏 pic.twitter.com/y1tk85joPe — ANIRUDH DAVE (@aniruddh_dave) July 16, 2021

RIP #surekha ji. I’ll always remember you so very fondly!! Big loss !! Your talent was spectacular! pic.twitter.com/tKOQU4Fr7E — Divya Dutta (@divyadutta25) July 16, 2021

Review: कई मौकों पर थमा ये 'तूफान', प्रिडिक्टेबल कहानी की मजबूत कड़ी फरहान

Surekha Sikri Ji passed away due to cardiac arrest this morning 😕 I have been a huge fan of her work and love all her performance totally ! We lost of the finest actors ☹️ What a huge loss!! My condolences to the entire family 🙏 R.I.P #surekhaji You will be remembered always 🙏 pic.twitter.com/g6gWdLz3jf — Akanksha Puri (@akanksha800) July 16, 2021

Surekha Sikri ji is no more... Have grown watching her performances at the NSD repertory company... She was unique in her work and in life... Fond memories of listening to her heavy near baritone voice over the few words she spoke at Mandi house ... People live to leave. Naman — Ashish Vidyarthi (@AshishVid) July 16, 2021

सुरेखा के काम की बात करें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक रोल किए हैं. उन्होंने फिल्मों में किस्सा कुर्सी का से डेब्यू किया था. वहीं वो गुलजार के पॉपुलर शो तहरीर मुंशी प्रेमचंद की में लीड रोल निभाती दिखीं. पकंज कपूर के अपोजिट उनकी जोड़ी खूब जमी. सुरेखा को शो बालिका वधू से जबरदस्त पहचान मिली. वहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो में तो उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला. सुरेखा को तीन बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है.

एकता के इन 12 शोज ने पूरे किए हैं 1000 से ज्यादा एपिसोड्स, कुंडली भाग्य ने ली लिस्ट में एंट्री