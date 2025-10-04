scorecardresearch
 

'सिर्फ समोसा अच्छा था...', फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर टीवी की फेमस एक्ट्रेस का रिएक्शन

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं. ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिलाजुला रिएक्शन मिल रहा है. वहीं अब टीवी की फेमस एक्ट्रेस का इस पर रिस्पॉन्स आया है.

सुरभि चंदना का बड़ा बयान (Photo:X/@DharmaMovies)
सुरभि चंदना का बड़ा बयान (Photo:X/@DharmaMovies)

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सीधी टक्कर फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' से हो रही है. जिस वजह से फिल्म की कमाई पर सीधा असर पड़ा है. वहीं ऑडियंस का दिल जीतने में भी फिल्म कामयाब नहीं हुई है. अब हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने भी इस पर अपना रिएक्शन शेयर किया.

सुरभि ने फिल्म को बताया बकवास और गंदगी
दरअसल सुरभि बीते दिनों अपने पति करण शर्मा के साथ फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' देखने गई थीं. इंटरवल के दौरान करण ने उनका समोसा खाता हुए वीडिया और सवाल किया कि 'अब तक उन्हें फिल्म कैसी लगी? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'फिल्म का सिर्फ समोसा अच्छा है.' वहीं इस वीडियो को एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे इस गंदगी में घसीटने के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रही हूं.'

इसके अलावा एक्ट्रेस ने एक और स्टोरी पोस्ट की. जिमसें जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है और उसमें तुलसी (जाह्नवी) सनी (वरुण) की तरफ दौड़ती हुई आती हैं तो उसे देखते हुए सुरभि चिल्लाते हुए कहती हैं, 'अरे रुको, रुको. कोई इस फिल्म को अभी रोक दो.' इस वीडियो को करण ने शेयर करते हुए लिखा, 'बॉलीवुड के सामूहिक विनाश का नया हथियार.'

कौन हैं सुरभि चंदना?
बता दें कि सुरभि चंदना टीवी की फेवरेट एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने 'नागिन', 'कुबूल है', 'इश्कबाज', 'शेरदिल शेरगिल' और 'दिल बोले ओबेरॉय' जैसे सीरियल्स के अलावा साल 2014 की फिल्म 'बॉबी जासूस' में भी काम कर चुकी हैं.

कितनी हुई फिल्म की कमाई?
वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन 'कांतारा चैप्टर 1' संग क्लैश के बावजूद नेट 10.11 करोड़ रुपये कलेक्शन किया था. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं. दूसरे दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नेट कलेक्शन 6.01 करोड़ रुपये रहा, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 16.12 करोड़ पहुंच चुकी है. 

