Sunil Grover undergoes Heart Surgery: क्यों हुई सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी? बीमारी के बावजूद करते रहे शूटिंग

कॉमेड‍ियन-एक्टर सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है. यह चौंकाने वाली खबर एक्ट्रेस-टीवी शो होस्ट सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर दी है. पर्दे पर हमेशा लोगों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर अंदर ही अंदर बीमार थे, उन्होंने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी. अब अचानक उनके दिल के ऑपरेशन की खबर ने कॉमेड‍ियन के फैंस को शॉक कर दिया है. आख‍िर सुनील को क्या हुआ था और सर्जरी की नौबत कैसे आई, आइए जानते हैं.

न्यूज 18 ने सूत्र के हवाले से सुनील ग्रोवर के हार्ट सर्जरी की वजह बताई है. सूत्र के मुताब‍िक सुनील के दिल में ब्लॉकेज पाए गए थे. अगर समय पर सर्जरी नहीं होती तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा था. ऐसे में एक्टर ने सर्जरी का फैसला लिया. सर्जरी से पहले सुनील अपनी अपकमिंग सीरीज की शूट‍िंग कर रहे थे.

Am shocked that @WhoSunilGrover has had heart surgery. Filling our hearts with laughter & joy..at the cost of his own.💔.. I pray he recovers fast..🙏 He has a formidable talent..& I'm a huge fan!!