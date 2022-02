Sunil Grover heart surgery: एक्टर सुनील ग्रोवर की हुई हार्ट सर्जरी, इस मशहूर एक्ट्रेस ने दी जानकारी

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के फैन्स के लिए एक बुरी खबर आ रही है. दरअसल, सुनील की हार्ट सर्जरी हुई है. इसकी पूरी जानकारी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट के जरिए दी. सिमी भी कॉमेडियन की बहुत बड़ी फैन हैं. सिमी ने लिखा, "मुझे यह जानकार शॉक लग गया है कि सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है. जो इंसान हमें हंसाता है और दिल को खुशियों से भर देता है, वह आज इस तरह से हैं. यह सुनकर मेरा दिल टूट गया. प्रार्थना करूंगी कि वह जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं. इनका टैलेंट अद्भुत है. और मैं हमेशा से ही इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूं."

फैन्स सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी के बारे में सुनकर शॉक्ड हो गए हैं. सोशल मीडिया पर वह लगातार ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "सुनील ग्रोवर प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और स्टेज पर डॉ. मशहूर गुलाटी बनकर वापसी करें."

#SunilGrover wish you good health and early come back on stage. Dr. Mashoor Gulati.

दिलचस्प है कॉमेडियन की जर्नी

सुनील ग्रोवर का करियर काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा. इन्होंने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. शो 'चला लल्ला हीरो बनने' में यह नजर आए थे. इसके अलावा सुनील टीवी के पॉपुलर शो 'गुंटूर गूं' में भी लोगों को गुदगुदाते दिखाई दिए. कपिल शर्मा के साथ सुनील की दोस्ती किससे छिपी है. दोनों ही दर्शकों का मनोरंजन कॉमेडी शो 'कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल' में खूब करते दिखाई दिए. इस शो में सुनील ने 'गुत्थी' और 'डॉ. मशहूर गुलाटी' का किरदार अदा किया, जिसे ऑडियन्स ने खूब पसंद किया. सुनील के ये दोनों ही किरदार फैन्स के बीच खूब पॉपुलर हुए.

