नहीं रहे सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम, सितारों ने सोशल मीडिया पर जताया शोक

दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम शुक्रवार को इस दुनिया से विदा हो गए. बालासुब्रमण्यम की तबीयत बीते कुछ वक्त से ठीक नहीं चल रही थी और उन्हें अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था. बीते कुछ दिनों से उनकी की तबियत ठीक नहीं थी. उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था. उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके निधन के बाद तमाम बॉलीवुड और साउथ स्टार्स सोशल मीडिया पर बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

सुपरस्टार सलमान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, "एसपी बालासुब्रमण्यम जी के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया. आप हमेशा अपनी एकमात्र संगीत की विरासत में जीवित रहेंगे. परिवार को मेरी सांत्वना." बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने एसपी के गानों के जरिए ही अपनी बात कही है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "हम बने तुम बने -एक दूजे के लिए। #SPBalasubrahmanyam ji - शुक्रिया इतने शानदार संगीत के लिए: -भारी दिल से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि...साथिया या तूने क्या किया? बाकी सब इतिहास है सर. आपके परिवार, चाहने वालों और दुनिया भर में मौजूद करोड़ों फैन्स को मेरी सहानुभूति."

Heartbroken to hear about #SPBalasubrahmanyam sir... you will forever live on in your undisputed legacy of music! condolence to the family #RIP — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 25, 2020

दिग्गज एक्टर अक्षय कुमार ने एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा, "एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन की खबर सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ. लॉकडाउन के दौरान अभी कुछ ही महीने पहले मेरी एक वर्चुअल कॉन्सर्ट पर उनसे बात हुई थी. वह अपने लीजेंडरी अंदाज में स्वस्थ और काफी अच्छे लग रहे थे. जिंदगी कितनी अप्रत्याशित है. मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं.

We lost a legend today #SPBalasubrahmanyan. Over 17,000 songs across 17 languages, his voice united music lovers across generations and regions. Your legacy of songs shall always keep your memories alive. Deepest condolences to the family. #ripspb pic.twitter.com/vfsSihNWar — Boney Kapoor (@BoneyKapoor) September 25, 2020

Rest in peace sir. You will forever be the voice of eternal love... My condolences and prayers to the family and fans... 🙏🏻#RIPSPB #SPBalasubramaniam — Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) September 25, 2020

Jus go to Youtube.. Type these 3 letters.. SPB..



Listen to any of his songs.. U will have tears in your eyes..



That is the power of this man..#RIPSPB pic.twitter.com/JnNLdbLVEz — Ramesh Bala (@rameshlaus) September 25, 2020

लता मंगेशकर ने भी ट्वीट करके एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, "प्रतिभाशाली गायक, मृदुभाषी, बहुत नेक इंसान एसपी बालासुब्रमण्यम जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर मैं बहुत व्यथित हूं. हमने कई गाने साथ गाए, कई शोज किए. सब बातें याद आ रही हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांदि दे. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.

Very sad to hear about the demise of the legend Shri #SPBalasubramaniam Garu...

It’s a huge loss to not just the film fraternity but also our nation.

Our prayers and condolences to the family.

May his soul rest in peace...#RIPSPB 🙏🏽 pic.twitter.com/Nqu5Api6EU — Johny Lever (@iamjohnylever) September 25, 2020

मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने लिखा, "लीजेंड एसपी बालासुब्रमण्यम जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देख के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. हमारी प्रार्थनाएं और सहानुभूति उनके परिवार के साथ है. उनकी रूह को ईश्वर सुकून बक्शे."

Pratibhashaali gayak,madhurbhashi ,bahut nek insan SP Balasubrahmanyam ji ke swargwas ki khabar sunke main bahut vyathit hun.Humne kai gaane saath gaaye,kai shows kiye.Sab baatein yaad aarahi hain.Ishwar unki aatma ko shanti de.Meri samvedanaayein unke pariwar ke saath hain. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) September 25, 2020

Deeply saddened to hear about the demise of Balasubrahmanyam ji.Just a few months back I’d interacted with him during a virtual concert in this lockdown..he seemed hale,hearty & his usual legendary self...life is truly unpredictable. My thoughts & prayers with his family🙏🏻#RIPSPB pic.twitter.com/NytdM7YhBL — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 25, 2020

हम बने तुम बने -एक दूजे के लिए। #SPBalasubrahmanyam ji -thank you for the amazing music: -with a heavy heart I say...साथिया या तूने क्या किया? Rest in glory Sir. Condolences to the family, loved ones & millions of fans world over. pic.twitter.com/YYlc9J1UGT — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 25, 2020

कृति खरबंदा ने अपने ट्वीट में लिखा, "संगीत, एक बार रूह में बस जाए तो ये रूह का ही हिस्सा बन जाता है और कभी नहीं मरता. एसपी बालासुब्रमण्यम की रूह को सुकून मिले. आपके परिवार और फैन्स को शक्ति मिले." पूर्व एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने लिखा, "एक युग का अंत हो गया. बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एक जीनियस आज नहीं रहा. एसपी बालासुब्रमण्यम अस्पताल में कोविड वायरल से लंबे वक्त तक लड़ने के बाद हमारे बीच नहीं रहे. ईश्वर उन्हें सुकून दे. वो हमेशा याद किए जाएंगे."

Music, once admitted to the soul, becomes a sort of spirit, and never dies. #SPBalasubramaniam rest in peace sir 💔 love and strength to the family and fans 💔 — kriti kharbanda (@kriti_official) September 25, 2020

End of an era! Versatile musical genius passes away. SP Balasubramaniam succumbs to the terrible covid virus after a prolonged battle in hospital. God give him peace. He will be missed by all pic.twitter.com/LmgJEXoLWA — Hema Malini (@dreamgirlhema) September 25, 2020

Deeply saddened by the loss of #SPBalasubramaniam sir.. thankyou for your artistry and your kind words.may the halls of heaven be filled with your resplendent voice. You were family and the loss is heartbreaking — shruti haasan (@shrutihaasan) September 25, 2020

दिग्गज म्यूजिशियन ए आर रहमान ने एसपी बालासुब्रमण्यम को याद करते हुए उनके साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है. एक्ट्रेस आदिति राव हैदरी ने लिखा, "रेस्ट इन पीस सर. आप हमेशा मोहब्बत की आवाज रहेंगे. परिवार और फैन्स को मेरी सहानुभूति." बोनी कपूर ने लिखा, "हमने आज एक लीजेंड खो दिया. 17 हजार से ज्यादा गाने और 17 भाषाएं, उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों और धर्मों को संगीत के प्रेम से जोड़ा है."

साउथ एक्टर अरुण विजय ने एसपी बालासुब्रमण्यम को याद करते हुए लिखा- आप हमेशा हम में रहेंगे सर. एक्टर कृष बालासुब्रमण्यम की सेहत को लेकर काफी चिंतित थे और लगातार ट्वीट कर रहे थे. उन्होंने बालासुब्रमण्यम के निधन पर लिखा- मेरे पास शब्द नहीं हैं... मेरा दिल से लहू बह रहा है... आराम से रहिएगा अंकल... आपको हमेशा बहुत सारा प्यार करूंगा.

You will always live within us sir!!😪#RIPSPB — ArunVijay (@arunvijayno1) September 25, 2020

I have no words.. My heart bleeds.. Rest Well Uncle... Love you forever.. #ripspb pic.twitter.com/4ImNrQsOYm — KRISHH (@krishoffl) September 25, 2020

#RIPSPB SIR. YOU WILL BE DEEPLY MISSED SIR. WHAT A LEGEND! YOUR LEGACY WILL STAND STALL IN OUR HEARTS FOREVER. — Prasanna (@Prasanna_actor) September 25, 2020

एक्टर प्रसन्ना ने लिखा, "रेस्ट इन पीस बालासुब्रमण्यम सर. आप दिल से बहुत याद आएंगे सर. आप क्या गजब के लीजेंड थे. आपकी लीगेसी हमारे दिलों में हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी." बता दें कि सलमान ने गुरुवार को ही बालासुब्रमण्यम की सेहत को लेकर ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा, "बालासुब्रमण्यम सर. मैं दिल से आपके लिए ढेर सारे साहस और उम्मीद की दुआ करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए."

सलमान ने लिखा था, "शुक्रिया हर उस गाने के लिए जो आपने मेरे लिए गाया है और दिल दीवाना, हीरो, प्रेम को खास बनाने के लिए. लव यू सर." दुर्भाग्यवश एसपी को नहीं बचाया जा सका लेकिन उनके गाए गीत हमेशा लोगों के लिए उनकी आवाज बनकर जिंदा रहेंगे.

