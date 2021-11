Sooryavanshi Box Office Collection Day 6: वीकडेज में सूर्यवंशी की मजबूत पकड़, 6 दिन में कमाए इतने करोड़

अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म ने 6 दिन में 112.81 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है. वीकडेज में भी रोहित शेट्टी की फिल्म की धुआंधार कमाई जारी है.

6 दिन में सूर्यवंशी ने की कितनी कमाई

सूर्यवंशी ने 5वें दिन 100 करोड़ क्लब में एंट्री पाई थी. फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 26.29 करोड़, शनिवार को 23.85 करोड़, रविवार को 26.94 करोड़, सोमवार को 14.51 करोड़, मंगलवार को 11.22 करोड़ और बुधवार को 10 करोड़ की कमाई की. 6 दिन में सूर्यवंशी की कुल कमाई 112.81 करोड़ हो गई है. वीकडेज में भी फिल्म जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, उसे देख उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म दूसरे वीकेंड तक 150 करोड़ क्लब के करीब पहुंच जाएगी. महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में सूर्यवंशी मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

