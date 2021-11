Sooryavanshi Box Office Collection Day 4 : 100 करोड़ के करीब सूर्यवंशी, बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही कमाई की रफ्तार

Sooryavanshi Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस की चांदी कर दी है. दिवाली वीक में रिलीज हुई इस मचअवेटेड फिल्म ने 2 साल से सूने पड़े बॉक्स ऑफिस बिजनेस में बहार ला दी है. मूवी लवर्स के लिए इससे बड़ी दिवाली ट्रीट कुछ और नहीं हो सकती. 26 करोड़ की कमाई के साथ टिकट खिड़की पर खाता खोलने वाली सूर्यवंशी ने 4 दिन में 90 करोड़ तक की कमाई कर ली है.



4 दिन में कितना हुआ सूर्यवंशी का कलेक्शन?

फिल्म 100 करोड़ क्लब के नजदीक पहुंच गई है. चौथे दिन सूर्यवंशी ने 13.68 करोड़ कमाए. अक्षय की पावर पैक्ड मूवी ने पहले दिन 26.29 करोड़, दूसरे दिन 23.85 करोड़, तीसरे दिन 26.94 करोड़, चौथे दिन 13.68 करोड़ का कलेक्शन किया. भारतीय बाजार में 4 दिन में सूर्यवंशी की कमाई का आंकड़ा 90.76 करोड़ हो गया है. सूर्यवंशी लंबे अरसे बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई बिग बजट और बिग स्टारकास्ट से सजी फिल्म है. 2 साल के इंतजार के बाद फिल्म जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, इसे देखते हुए मेकर्स ने राहत की सांस ली होगी.

#Sooryavanshi brings joy, hope, confidence, optimism back… Emerges a #Diwali gift for the industry… RUNS RIOT at #BO on Day 3… Proves *yet again*: Well-made entertainers will NEVER go out of fashion... Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr. Total: ₹ 77.08 cr. #India biz. pic.twitter.com/ITG2ZWEEYc