सोनू सूद से फैन बोला- मालदीव भिजवा दीजिए, एक्टर के जवाब से हंसते-हंसते लोटपोट

एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद की है कि अब सभी को यहीं लगने लगा है कि समस्या कोई भी क्यों ना हो, समाधान सिर्फ सोनू सूद ही हैं. अब कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि अभी तक सोनू ने समाज के हर वर्ग तक अपनी मदद पहुचाई हैं. उनकी वजह से कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई हैं. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में सभी सिर्फ मदद मांगे, ये जरूरी नहीं है.

फैन ने सोनू को बोला- मालदीव भेज दीजिए

इस समय सोशल मीडिया पर एक फैन ने सोनू के सामने ऐसी डिमांड रख दी है कि सभी हंसने को मजबूर हो गए हैं. फैन ने सोनू सूद से कहा कि वे उन्हें मालदीव भिजवा दें. ट्वीट में लिखा है- सर मुझे मालदीव जाना है, पहुंचा दो ना. अब एक फैन की तरफ से सोनू के सामने ये डिमांड रखना ही काफी फनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा फनी है वो जवाब जो सोनू की तरफ से फैन को दिया गया है. सोनू ने जवाब देते हुए लिखा है- साइकल पे जाओगे या रिक्शा पर भाई ? सोनू का ये ट्वीट लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट कर रहा है. एक्टर को अच्छे से मालूम हो कि ऐसे लोगों संग कैसे बात की जाती है, उनके कैसे मजे लिए जाते हैं.

यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

सोनू के इस ट्वीट के बाद और भी कई यूजर्स ने उस फैन का मजाक बनाना शुरू कर दिया. किसी ने उस फैन को मुंबई का ऑटो करने की सलाह दे दी तो किनी ने कह दिया कि उनके पास अलादीन की चटाई है. कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर ये फैन ट्रेंड कर गया और सोनू का उसको दिया गया जवाब सभी को याद रह गया. वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोनू के सामने ऐसी डिमांड रखी गई हो. इससे पहले भी कई मौकों पर सोनू के सामने ऐसी सिफारिश रखी गई हैं. हाल ही में सोनू से एक बच्चे ने Iphone की मांग रख दी है. एक्टर ने उस बच्चे को भी काफी फनी जवाब दिया था.

Tell them to ask a Mumbai Auto wala to go till Maldives , if he agrees ...they go