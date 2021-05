दूध की बर्बादी पर ट्रोल हुए थे सोनू सूद, अब फैंस से की ऐसा ना करने की अपील

कोरोना काल में लोगों के मसीहा बने सोनू सूद ने विपत्ति की घड़ी में सराहनीय काम किया है. कई लोग तो उन्हें भगवान का दर्जा तक दे रहे हैं. बीते कई दिनों से तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां फैंस सोनू की तस्वीर पर दूध चढ़ा रहे हैं. दूध की बर्बादी पर इन फैंस को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है. अब सोनू ने भी अपने फैंस से दूध को बर्बाद ना करने की अपील की है.

फैंस से सोनू सूद ने क्या की अपील?

सोनू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर आंध्र प्रदेश कुरनूल और नेल्लोर में सोनू सूद की तस्वीर को लोग दूध से नहला रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा- आभार. लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूं कि दूध को किसी जरूरतमंद इंसान के लिए सुरक्षित रखें. सोनू ने राज्य के इस इलाके में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे. इसी खुशी में एक्टर का आभार जताते हुए लोग सोनू की फोटो को दूध से नहलाते दिखे.

पाकिस्तान में मिया खलीफा का टिकटॉक अकाउंट बैन, PAK सरकार पर भड़कीं एक्स पोर्न स्टार





Humbled ❣️

Request everyone to save milk for someone needy.🙏 https://t.co/aTGTfdD4lp