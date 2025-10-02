scorecardresearch
 

सिमी ग्रेवाल ने रावण पर कहा कुछ ऐसा, जमकर हुईं ट्रोल, डिलीट करना पड़ा पोस्ट

दशहरा के मौके पर सिमी ग्रेवाल का एक पोस्ट काफी वायरल हुआ. सिमी ने रावण की जमकर तारीफ की. इसके बाद एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हालांकि बाद में सिमी ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया.

रावण पर बोलीं सिमी गरेवाल (Photo: X/@Simi_Garewal/AI Generated)
2 अक्टूबर यानी आज दशहरा मनाया जा रहा है. दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक अनोखी पोस्ट लिख कर फैंस को हैरान कर दिया है. उन्होंने रावण की तारीफ करते हुए एक लंबा नोट लिखा. हालांकि भयंकर ट्रोल होने के बाद एक्ट्रेस ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया.

एक्ट्रेस ने पोस्ट में क्या लिखा?
दरअसल एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया X पर दशहरा की बधाई देते हुए कहा, 'डियर रावण... हर साल, इस दिन, हम बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं. हालांकि तकनीकी रूप से, आपके व्यवहार को बुराई से अलग थोड़ा शरारती के रूप में माना जाना चाहिए. आखिर तुमने किया ही क्या था? मैं मानती हूं कि तुमने जल्दबाजी में एक महिला का अपहरण कर लिया लेकिन उसके बाद तुमने उसे ज्यादा सम्मान दिया, जितना हम आज की दुनिया में महिलाओं को देते हैं. तुमने उसे अच्छा खाना दिया. रहने की जगह दी और यहां तक कि महिला सुरक्षा गार्ड भी दिया.'

इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, 'तुम्हारी शादी का प्रस्ताव पूरी विनम्रता से भरा था और अस्वीकार होने पर तुमने कभी तेजाब नहीं फेंका. यहां तक कि जब भगवान राम ने तुम्हें मारा, तब भी तुमने उनसे माफी मांगी. तुम इतने समझदार थे. मुझे लगता है कि तुम हमारी आधी संसद से ज्यादा पढ़े लिखे थे.  यकीन मानो तुम्हें जलाने की इच्छा नहीं होती. बस ऐसे ही. दशहरा की शुभकामनाएं.

एक्ट्रेस को होना पड़ा ट्रोल
बता दें कि यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और एक्ट्रेस को काफी ट्रोल होना पड़ा. वहीं कुछ ने कुछ ने इसे क्रिएटिव सोच बताया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक्ट्रेस को काफी बुरा भला कहा. हालांकि भारी विवाद के बाद एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दिया. 

कई फिल्मों में किया सिमी ने काम
सिमी ग्रेवाल को 1970 में आई फिल्म के लिए आज भी जाना जाता है. फिल्म थी राज कपूर की मेरा नाम जोकर. इसके बाद भी सिमी फिल्मों में काम करती रहीं. वे 'अंदाज', 'नमक हराम', 'चलते चलते', 'कभी कभी', 'द बर्निंग ट्रेन', 'कर्ज', 'नसीब', 'बीवी ओ बीवी', 'लव एंड गॉड' और 'रुखसत' फिल्म में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम न करने का निर्णय लिया. उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और वे सेलेब्रिटीज के इंटरव्यू लेने लगीं.

Advertisement
