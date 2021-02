सोशल मीडिया पर 'जूम मीटिंग वाली श्वेता' की चर्चा, सिंगर ने पूछा- मैं क्यों ट्रेंड कर रही हूं?

सोशल मीडिया पर कुछ समय से श्वेता नाम की लड़की ट्रेंड कर रही है. जब से उस लड़की ने अपनी एक गलती की वजह से अपने दोस्त पंडित की निजी जिंदगी पूरी दुनिया के सामने उजागर की है, तरह-तरह के मीम बना मजे लिए जा रहे हैं. उस एक गलती ने दोनों श्वेता और पंडित को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना दिया है. लेकिन इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा असर पड़ा है सिंगर श्वेता पंडित पर जिनके नाम में 'श्वेता' भी आता है और 'पंडित' भी.

श्वेता और पंडित के ट्रेंड करने पर बोलीं श्वेता पंडित

श्वेता पंडित इस समय ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वे लगातार टॉप पर ट्रेंड कर रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा और हर कोई उन्हें मजेदार जवाब दे रहा है. श्वेता ने ट्वीट कर लिखा है- मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं पूरी दुनिया पर टॉप पर क्यों ट्रेंड कर रही हूं? वही एक और ट्वीट में लिखा श्वेता ने लिखा है- वैसे अब जब मैं ट्रेंड कर ही रही हूं तो आप मेरा ये गाना सुन लीजिए. सिंगर का ये अंदाज फैन्स को हंसने पर मजबूर कर रहा है. एक तरफ उन्हें इस बात की हैरानी है कि उन्हें श्वेता वाला ये ट्रेंड नहीं पता है, वहीं इस बात पर भी हंसी आ रही है कि इस ट्रेंड के बहाने श्वेता लोगों को अपना गाना सुनाना चाहती हैं.

Meanwhile me: I have no idea why am i trending worldwide #Shweta #Pandit 😳

And since im trending .. then best is listen to my music 🎧 (headphones lagalo) #shwetayourmicison pic.twitter.com/QeGJQurC2l