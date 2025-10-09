'हर लड़के के साथ उसका अफेयर...', इब्राहिम संग पलक के अफेयर पर बोलीं श्वेता तिवारी

टीवी की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी काफी सुर्खियों में रहती हैं. 25 सालों से वो टीवी और फिल्म जगत में काम करते हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने दमदार एक्टिंग से लोगों के बीच पहचान बनाई है. वहीं उनकी बेटी पलक तिवारी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं. जिनके इब्राहिम अली खान के साथ अफेयर की चर्चा भी खबरों में रही है.

हालांकि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान में से दोनों ने कभी भी इन खबरों पर खुलकर बात नहीं की. हमेशा ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताया. लेकिन लोगों के मन में आज भी दोनों को लेकर सवाल बना हुआ है. वहीं अब पलक तिवारी की मां श्वेता तिवारी ने इब्राहिम संग बेटी के रिश्ते पर खुलकर बात की है.

श्वेता तिवारी को लेकर क्या कहा?

Galatta India से बात करते हुए श्वेता तिवारी ने कहा, 'मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो क्योंकि वो अभी बच्ची है ना. कभी कोई चीज गलत लिखे. लोग कितना बुरा-बुरा लिखते हैं. हर दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर रहता है. अब मेरी समझ में नहीं आता कि वो कब तक इसे बर्दास्त करेंगी. कभी उसको बातें चुभ न जाएं.

Advertisement

श्वेता तिवारी ने आगे लिखा, 'उसने कभी नहीं कहा लेकिन मुझसे कहती है कि हे मां अब तुम्हें पता है कि मैं इस लड़के को डेट कर रही हूं. मैंने कहा- Huhh?. मैं उसे डेट कर रही हूं. पता नहीं कब. उन्हीं से पूछना पड़ेगा. क्या तुम्हें पता है कि अब मैं उसे डेट कर रही हूं? मैं मिली भी नहीं. ऐसे ये चलता रहता होगा. मजाक में कहती है. एक्ट्रेस ने कहा, 'कभी-कभी आपको कोई चीज परेशान करती है तभी आप बोलते हो ना. फन फन में बोला, आपने नोटिस किया.

पलक ने इब्राहिम को लेकर क्या कहा?

साल 2022 में पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान की डेटिंग की खबरें सामने आई थीं. उस दौरान दोनों पैपराजी ने साथ में स्पॉट किया था. इसके बाद दोनों मुंबई के एक कॉन्सर्ट में भी साथ देखे गए थे. कई बार साथ देखे जाने के बाद डेटिंग के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. हालांकि दोनों अच्छे दोस्त हैं, यह बात बार-बार कही गई है.

वहीं सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में, पलक तिवारी ने क्लियर किया था कि वे बस 'अच्छे दोस्त' हैं. पलक ने कहा, 'हम बस बाहर थे, और हमारी तस्वीरें खींची गईं. बात यहीं खत्म होती है. हम अच्छे दोस्त हैं. वह बहुत प्यारा लड़का है. बस इतना ही. हम कभी-कभी बात करते हैं और बस.'

---- समाप्त ----