Twitter CEO Parag Agrawal-श्रेया घोषाल के 10 साल पुुराने tweet हुए वायरल , सिंगर ने किया रिएक्ट

दुनिया के सबसे लोकप्रिय माइक्रोब्‍लॉगिंग प्‍लेटफॉर्म ट्विटर ने जब अपने नए CEO के तौर पर भारतीय मूल के पराग अग्रवाल के नाम की घोषणा की तो इंडियन्स का दिल खुशी से झूम उठा. लेकिन जब लोगों को पता चला कि पराग अग्रवाल बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल के करीबी दोस्त हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट डबल हो गई. सोशल मीडिया पर दोनों के 10 साल पुराने ट्वीट्स वायरल हो रह हैं.

बचपन के दोस्त हैं ट्विटर के नए CEO और श्रेया घोषाल

दरअसल, जब पराग अग्रवाल के नाम की घोषणा ट्विटर के नए CEO के तौर पर की गई तो दुनियाभर से उन्हें बधाइयां मिलने लगीं. लेकिन इन सबसे सबसे खास बधाई थी, श्रेया घोषाल की. श्रेया ने पराग को इस बड़ी उपलब्धि के लिए ट्वीट के जरिए बधाई दी थी. इसके बाद पराग के लिए श्रेया घोषाल के पुराने ट्वीट्स देखते ही देखते वायरल हो गए और फैंस को यह जानकर काफी खुशी हुई कि श्रेया घोषाल और पराग बचपन के दोस्त हैं. एक ट्वीट में जहां श्रेया ने पराग को बचपन का दोस्त बताया है तो वहीं, दूसरे ट्वीट में श्रेया ने पराग को बर्थडे भी विश किया है.

वायरल ट्वीट्स पर श्रेया घोषाल का आया रिएक्शन

पराग और अपने पुराने ट्वीट्स वायरल होते देखकर श्रेया घोषाल ने अब इसपर रिएक्ट किया है. श्रेया ने अपने नए ट्वीट में लिखा- "अरे यार तुम लोग किनता बचपन के ट्वीट्स निकाल रहे हो. ट्विटर तभी लॉन्च हुआ था. 10 साल पहले हम बच्चे थे. दोस्त एक दूसरे को ट्वीट नहीं करते क्या? क्या टाइम पास चल रहा है यह." अपने ट्वीट में श्रेया ने हंसने वाली इमोजी भी लगाई है.

Arre yaar tum log kitna bachpan ka tweets nikaal rahe ho! 😂 Twitter had just launched. 10 years pehle! We were kids! Dost ek dusre ko tweet nahi karte kya? Kya time pass chal raha hai yeh 😆 — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) November 30, 2021

यहां देखें श्रेया और पराग के वायरल हो रहे 10 साल पुराने ट्वीट्स

श्रेया और पराग की दोस्ती बहुत पुरानी है. दोनों के साल 2010 के ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जिसमें श्रेया ने पराग को टैग करते हुए लिखा था कि- 'सभी को हैलो. मुझे एक और बचपन का दोस्त मिला. जो फूडी है और ट्रेवलर है. एक स्टैनफोर्ड का स्कॉलर है. इसे फॉलो करें. कल इनका जन्मदिन था. इन्हें कृपया विश भी कर दें.'

Hey all!! Found another bachpan ka dost!! Foodie n traveller.. A stanford scholar! Follow @paraga .. It was his bday ystrday! Wish him pls. — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) May 23, 2010

@shreyaghoshal Aila. You are influential. Followers and twitter messages flooding in. — Parag Agrawal (@paraga) May 23, 2010

किसे पता था कि आज से 10 साल पहले श्रेया घोषाल सभी से जिस शख्स को ट्विटर पर फॉलो करने की रिक्वेस्ट कर रही थीं, वही शख्स अब उस माइक्रोब्लॉगिंग साइट साइट का CEO बन गया है. श्रेया और पराग की फैमिली भी आपस में अच्छा बॉन्ड शेयर करती है.