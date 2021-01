शिल्पा शेट्टी ने 8 साल बेटे को गिफ्ट दी 3 Cr की कार? राज कुंद्रा ने बताया सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा का बेटा विवान भले ही एक समृद्ध परिवार में जन्मा है लेकिन हाल ही में विवान को माता पिता द्वारा लेंबोर्गिनी गिफ्ट किए जाने की खबर को राज ने खारिज किया है. राज कुंद्रा ने मैगजीन में छपे उस आर्टिकल की खबर को खारिज किया है जिसमें विवान को शिल्पा व राज कुंद्रा द्वारा लेंबोर्गिनी कार गिफ्ट किए जाने की बात कही गई है.

आर्टिकल का लिंक ट्विटर पर शेयर करते हुए राज कुंद्रा ने कहा, 'बहुत ही कच्ची रिसर्च की गई है.' राज कुंद्रा ने सफाई देते हुए कहा कि ये असल में बस एक खिलौना लेंबोर्गिनी कार थी. उन्होंने लिखा, "इतनी क्रेडिबल मैगजीन और इतनी सस्ती रिसर्च वाला आर्टिकल. कृपा करके ये जिक्र कीजिए कि जो लेंबो गिफ्ट की गई है वो एक लेंबो कार थी. फेक न्यूज है. स्लो क्लैप्स की जाएं."

दरअसल इस आर्टिकल में लिखा गया है कि विवान को उसके बर्थडे पर पिता द्वारा लग्जरी कार गिफ्ट की गई है. इस लग्जरी कार कीमत तकरीबन तीन करोड़ है.

बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बेटे विवान का जन्म साल 2012 में हुआ था. बीते साल उनके घर में एक नन्ही परी आई जिसका नाम दोनों ने शमिशा रखा. शमिशा का जन्म सरोगेसी से हुआ है और फैन्स को इस बारे में पता तब चला जब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की.

https://t.co/MVe3fx8Z2U such a credible magazine but such a badly researched article! Kindly mention the Lambo was a toy Lambo car! #fakenews 👏 slow clap