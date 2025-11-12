दर्द में कराह रहीं शर्लिन चोपड़ा, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराना पड़ा भारी, हटवाने का लिया फैसला

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा तकलीफ में हैं. वो कई दिनों से बदन के कई हिस्सों में दर्द से जूझ रही थीं, चेकअप करवाने पर उन्हें पता चला कि ये सब उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की वजह से हो रहा है. एक्ट्रेस ने अब इसे हटाने का फैसला लिया है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक पोस्ट के जरिए दी.

और पढ़ें

फिलर्स के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराएंगी शर्लिन

शर्लिन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं. अगस्त 2023 में उन्होंने अपने चेहरे से सभी फिलर्स हटवा दिए थे, ताकि वो अपने असली रूप में दिख सकें. अब उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराने का फैसला किया है.

शर्लिन ने वीडियो शेयर कर लिखा,'आज मैं अपने शरीर से हर तरह का अतिरिक्त बोझ हटाना चाहती हूं. ये पोस्ट किसी भी फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट या उनके चाहने वालों की आलोचना के लिए नहीं है. ये सिर्फ मेरे अपने फैसले के बारे में है- खुद को वैसे ही अपनाने का, जैसी मैं हूं.'

लंबे समय से तकलीफ में थीं शर्लिन

शर्लिन चोपड़ा ने वीडियो में बताया, ‘दोस्तों में पिछले कुछ महीनों से लगातार पीठ दर्द, सीने में दर्द, कंधे में दर्द और सीने में दबाव की दिक्कतों से जूझ रही हूं. ये दर्र बहुत गहरा है. मैंने कई मेडिकल टेस्ट करवाए. डॉक्टरों और जांच के बाद मुझे ये पता चला है कि इस दर्द की वजह मेरे ये भारी ब्रेस्ट हैं. जो मैंने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है. इसके बाद मैंने अपनी एनर्जी, सहनशक्ति और लाइफ में एक्टिव रहने के लिए तय किया है कि मैं हमेशा के लिए इन ब्रेस्ट इम्पलांट्स को हटवा दूंगी.'

Advertisement

शर्लिन करेंगी नई शुरुआत

शर्लिन ने आगे कहा कि, 'क्या मैं घबरा रही हूं- बहुत ज्यादा. लेकिन एक्साइटेड भी हूं. लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती उस पल का जब मैं इस फालतू के भारीपन से फ्री होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी. मैं दुआ करती हूं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दें, और उन डॉक्टर्स के हाथों को भी जो मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट को हटाने की सर्जरी करने वाले हैं.'

बता दें, कि शर्लिन चोपड़ा 38 साल की हैं. वो हिंदी से लेकर तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस अपने एडल्ट कंटेंट के लिए भी मशहूर हैं.

---- समाप्त ----