scorecardresearch
 

Feedback

दर्द में कराह रहीं शर्लिन चोपड़ा, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराना पड़ा भारी, हटवाने का लिया फैसला

शर्लिन चोपड़ा ने अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराई है. इससे पहले वो चेहरे के फिलर्स भी हटवा चुकी हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि वो अब अपने असली रूप में जीना चाहती हैं और खुद को पूरी तरह अपनाना चाहती हैं.

Advertisement
X
शर्लिन चोपड़ा ने बताई तकलीफ (Photo:_sherlynchopra_)
शर्लिन चोपड़ा ने बताई तकलीफ (Photo:_sherlynchopra_)

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा तकलीफ में हैं. वो कई दिनों से बदन के कई हिस्सों में दर्द से जूझ रही थीं, चेकअप करवाने पर उन्हें पता चला कि ये सब उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की वजह से हो रहा है. एक्ट्रेस ने अब इसे हटाने का फैसला लिया है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक पोस्ट के जरिए दी. 

फिलर्स के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराएंगी शर्लिन

शर्लिन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं. अगस्त 2023 में उन्होंने अपने चेहरे से सभी फिलर्स हटवा दिए थे, ताकि वो अपने असली रूप में दिख सकें. अब उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराने का फैसला किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Govinda
सिर में तेज दर्द के बाद बेहोश हुए गोविंदा, मैनेजर ने बताया कैसी है तबीयत 
Dharmendra
अब कैसी है Dharmendra की तबीयत? परिवार ने दिया हेल्थ अपडेट 
dharmendra govinda health update
बॉलीवुड को लगी किसकी नजर? मुश्किल में ये चार बड़े स्टार्स, कैसी है तबीयत... 
Prem chopra, Dharmendra
धर्मेंद्र कैसे हैं? ठीक होते ही प्रेम चोपड़ा ने पूछा दोस्त का हाल, सताई चिंता 
घर में बेहोश हुए एक्टर Govinda, Hospital में हुए Admit 

शर्लिन ने वीडियो शेयर कर लिखा,'आज मैं अपने शरीर से हर तरह का अतिरिक्त बोझ हटाना चाहती हूं. ये पोस्ट किसी भी फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट या उनके चाहने वालों की आलोचना के लिए नहीं है. ये सिर्फ मेरे अपने फैसले के बारे में है- खुद को वैसे ही अपनाने का, जैसी मैं हूं.'

लंबे समय से तकलीफ में थीं शर्लिन

शर्लिन चोपड़ा ने वीडियो में बताया, ‘दोस्तों में पिछले कुछ महीनों से लगातार पीठ दर्द, सीने में दर्द, कंधे में दर्द और सीने में दबाव की दिक्कतों से जूझ रही हूं. ये दर्र बहुत गहरा है. मैंने कई मेडिकल टेस्ट करवाए. डॉक्टरों और जांच के बाद मुझे ये पता चला है कि इस दर्द की वजह मेरे ये भारी ब्रेस्ट हैं. जो मैंने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है. इसके बाद मैंने अपनी एनर्जी, सहनशक्ति और लाइफ में एक्टिव रहने के लिए तय किया है कि मैं हमेशा के लिए इन ब्रेस्ट इम्पलांट्स को हटवा दूंगी.'

Advertisement

शर्लिन करेंगी नई शुरुआत

शर्लिन ने आगे कहा कि, 'क्या मैं घबरा रही हूं- बहुत ज्यादा. लेकिन एक्साइटेड भी हूं. लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती उस पल का जब मैं इस फालतू के भारीपन से फ्री होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी. मैं दुआ करती हूं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दें, और उन डॉक्टर्स के हाथों को भी जो मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट को हटाने की सर्जरी करने वाले हैं.'

बता दें, कि शर्लिन चोपड़ा 38 साल की हैं. वो हिंदी से लेकर तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस अपने एडल्ट कंटेंट के लिए भी मशहूर हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement