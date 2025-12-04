scorecardresearch
 
‘मुझे फिल्मों में प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था’, बोलीं शहनाज, बॉलीवुड से किया किनारा?

शहनाज गिल ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड में अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे और उन्हें फिल्मों में सिर्फ प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी वजह से उन्होंने अपनी पहली फिल्म इक कुड़ी खुद प्रोड्यूस की. शहनाज ने कहा कि वो कुछ नया और दमदार काम करना चाहती थीं और पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थीं.

शहनाज गिल को बॉलीवुड से हुई चिढ़? (Photo: Instagram @shehnaazgill)
बिग बॉस 13 से मिली पॉपुलैरिटी के बाद शहनाज गिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्हें सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में ब्रेक मिला. लेकिन फिल्म उन्होंने एक-दो फिल्में और गाने ही किए. इसके बाद शहनाज ने प्रोडक्शन में कदम रखा और इक कुड़ी फिल्म डायरेक्ट की. उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, इस बारे में उन्होंने हाल ही में बात की और बताया कि सब बॉलीवुड के पीछे ही भाग रहे हैं. 

शहनाज पर दाव नहीं लगाना चाहते प्रोड्यूसर

हाल ही में अपनी फिल्म इक कुड़ी प्रमोट करने शहनाज बिग बॉस 19 में आई थीं, जहां बातों बातों में उन्होंने कहा था कि- मेरे ऊपर कोई पैसे नहीं लगा रहा तो मैंने खुद पर लगा लिए. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, वजह बताते हुए कहा कि उन्हें अच्छे किरदार नहीं मिल रहे थे. 

शहनाज बोलीं- मुझे अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे. फिल्मों में मुझे एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. कहानियां सब एक जैसी थीं, कुछ नया या मैसेज वाला नहीं था. मुझे कई ऑफर मिल रहे थे, पर लगता था कि मुझ पर पैसा लगाने लायक कुछ होना चाहिए. पंजाबी फिल्मों के ऑफर पिछले पांच साल से थे, पर मैं कुछ हटकर चाहती थी. मैं पंजाब इंडस्ट्री में 3-4 साल बाद लौट रही थी, इसलिए कुछ अलग ही करना चाहती थी.

बॉलीवुड के पीछे भाग रहे लोग

शहनाज ने आगे कहा- कई लोगों ने कहा कि मैंने वक्त खराब किया, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा. मैं सीख रही थी, स्क्रिप्ट समझ रही थी, और ये बहुत जरूरी है. मैं सिर्फ स्क्रीन पर दिखने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती थी. लोग मुझे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं. अगर दो मिनट भी स्क्रीन पर हूं तो असरदार रहूं, ये जरूरी है. लेकिन वो हो नहीं रहा था. इसलिए सोचा कि क्यों न अपनी पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ दमदार किया जाए? हम क्यों सिर्फ बॉलीवुड के ही पीछे क्यों भाग रहे हैं. बॉलीवुड भी करूंगी, लेकिन पहले खुद को साबित करना जरूरी था. ऑडिशन दे रही हूं और कोशिश कर रही हूं, लेकिन अपनी पहचान बनाना सबसे जरूरी था और अब लोग उसे देख भी रहे हैं.

'पंजाबी म्यूजिक के बिना बॉलीवुड कुछ नहीं'

शहनाज ने बातचीत में ये भी कहा कि बॉलीवुड पंजाबी गानों के बिना चल ही नहीं सकता. वो बोलीं- पंजाबी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. बॉलीवुड की फिल्म तब तक नहीं चलती जब तक उसमें पंजाबी गाना न हो. हमारे गानों पर वो डांस भी करते हैं. हमारी इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल है. फिल्मों में भारी पैसा लगाया जा रहा है. उम्मीद है कि लोग फिल्में देखेंगे और फीडबैक देंगे ताकि हम और आगे बढ़ें.

शहनाज की फिल्म इक कुड़ी 31 अक्टूबर को रिलीज हुई और सफल भी रही. बॉलीवुड में वो आखिरी बार विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई थीं. उनकी अगली फिल्म सब फर्स्ट क्लास आने वाली है.

---- समाप्त ----
