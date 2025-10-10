scorecardresearch
 

'मुझे अपने पास बुला लो', शेफाली के नाम पराग की पोस्ट, फैन्स परेशान

टीवी के सबसे फेमस एक्टर पराग त्यागी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. करवा चौथ के मौके पर उन्होंने शेफाली को याद किया है. इस पोस्ट में उन्होंने कहा, 'मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने पास बुला लो.'

पराग त्यागी ने शेफाली को किया याद (Photo: Instagram/@paragtyagi)
पराग त्यागी ने शेफाली को किया याद (Photo: Instagram/@paragtyagi)

टीवी और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 27 जून को निधन हो गया था. एक्ट्रेस के अचानक हुए निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक छा गया था. वहीं इन सब के बीच उनके पति पराग त्यागी, शेफाली को याद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. वक्त-वक्त पर वो पत्नी के लिए पोस्ट करते रहते हैं. 

हाल ही में एक्टर ने करवा चौथ के मौके पर शेफाली जरीवाला को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि वो उनके बिना सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए वो काफी इमोशनल नजर आए.

पराग ने क्या लिखा?
पराग त्यागी ने अपनी पत्नी शेफाली की कुछ पुरानी फोटो को कलेक्ट कर वीडियो बनाया. उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, 'मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा. चाहे मुझे आसमान में ही आना क्यों न पड़े. अगर मैं वहां भी आपको नहीं ढूंढ पाया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको ढूंढने की और आपको याद दिलाउंगा आपके वादे और कसमें कि आप मेरी हो.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pari aur Simba ke Papa (@paragtyagi)

पराग त्यागी ने आगे लिखा, 'कोई मायने नहीं रखता कि क्या हुआ, मेरा प्यार हमेशा आपका रहेगा. कोई मायने नहीं रखता कि वे क्या कहेंगे, आप हमेशा मेरे लिए वही एक रहेंगी जिसे मैंने सराहा है. मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा. आपसे वहीं मिलूंगा और अब उस घड़ी का इंतजार नहीं हो रहा है. प्लीज मुझे जितना जल्दी हो सके, जल्दी बुला लो. मैं आपके बगैर सांस भी नहीं ले पा रहा हूं, मेरी परी, मेरी गुंडी.'

पत्नी के बिना पहला करवा चौथ
गौरतलब है कि आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में पराग त्यागी का उनकी पत्नी के बिना ये पहला करवा चौथ है. वहीं पराग ने शेफाली के निधन के बाद उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का कुछ फैसला लिया है. एक्टर ने शेफाली के नाम से एक यू-ट्यूब चैनल भी शुरू किया है. जिसमें वो शेफाली से जुड़ी बातों को बताते है. वहीं हाल ही में एक्टर ने अपनी सीने पर शेफाली का टैटू भी बनवाया था, जिसे देख सभी हैरान हो गए थे.
 

