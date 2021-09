शाहरुख खान ने ली इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में एंट्री, पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी लॉन्च

इसी महीने पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च की थी. इस डिक्शनरी में शाहरुख खान ने एंट्री ले ली है. अगर आप साइन लैंग्वेज में शाहरुख खान कहना चाहते हैं तो सीधे हाथ की ऊंगलियों को गन की तरह प्वॉइंट करें और दिल पर दो बार टैप करें. एक्टर का नाम उन 10 हजार शब्दों में शामिल है, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग, कारपूलिंग और डेफलंपिक्स भी हैं.

वायरल हो रहा वीडियो

इंडियन साइन लैंग्वेज और ट्रेनिंग सेंटर ने इसका एक विजुअल भी रिलीज किया है. ट्विटर पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हाल ही में शाहरुख को पुणे मेट्रो के ऑफिशियल्स के साथ फोटो क्लिक कराते स्पॉट किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर एटली की आने वाली फिल्म 'लायन' पर काम कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म का नाम अभी कन्फर्म नहीं हुआ है.

#SRK is mentioned in the Indian Sign Language dictionary with 10,000 words launched by Narendra Modi. After being known by his Trademark Pose, King of Hearts gets a sign to be called out by a special disabled person.@iamsrk is the Pride & Emotion that will be written in history pic.twitter.com/IsqrPlN1Pd