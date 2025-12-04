शोबिज से दूर शाहिद की पत्नी मीरा, लाखों में कमाई, 15 मिनट की थेरेपी के चार्ज कर रहीं 10 हजार

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत को कौन नहीं जानता? मीरा ने कुछ समय पहले काफी सारे वेन्चर्स में इन्वेस्ट किया है. पर अब वो पूरी तरह अपनी बिजनेस देख रही हैं. इनका एक स्किन केयर ब्रांड भी है, जिसे वो खुद रन करती हैं.

मीरा ने कुछ समय पहले खुद का एक वेलनेस सेंटर खोला है. ये कस्टमर्स को आयुर्वेदिक थेरेपी देता है. हाल ही में एक चैट के दौरान मीरा ने बताया कि उनके सेंटर पर कुछ थेरेपीज ऐसी भी हैं जो केवल 10 हजार रुपये में हो जाती हैं. बशर्ते उनमें सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे. मीरा ने काफी सारे आयुर्वेदिक और हीलिंग थेरेपीज के बारे में बात की.

थेरेपिस्ट बनीं मीरा

मीरा ने सबसे ज्यादा पॉपुलर थेरेपी के बारे में बताया जो कस्टमर्स करवाना प्रिफर कर रहे हैं. एक डीप टिशू थेरेपी है जो केवल साढ़े 6 हजार रुपये में हो जाती है. इसमें करीब एक घंटे का समय लगता है. इसके अलावा कुछ साढ़े 5 हजार में होती हैं, जिनमें 90 मिनट तक का समय लगता है.

कुछ थेरेपीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ 15 मिनट की हैं, लेकिन 10 हजार और इससे ज्यादा चार्ज करती हैं. 7 दिन का एक प्रोग्राम भी मीरा अपने वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध करवाती हैं, जिसके वो एक लाख 75 हजार रुपये लेती हैं.

बिजनेस के साथ 2 बच्चों को संभालती हैं मीरा

एक मैगजीन संग बातचीत में मीरा ने बताया था कि वो कैसे खुद को इतना एक्टिव रख पाती हैं. मीरा और शाहिद के दो बच्चे हैं. बेटी मीशा और बेटा जैन. दोनों की परवरिश मीरा कर रही हैं. इसी के साथ मीरा अपना फिटनेस रूटीन और एनर्जी लेवल के साथ-साथ खुद के स्किन केयर ब्रांड और वेलनेस सेंटर को भी देख लेती हैं.

हेल्थ और पेरेंटिंग मीरा के साथ एक साथ चलते हैं. मीरा ने कहा था- मैं हफ्ते में तीन से चार बार वर्कआउट करती हूं. मुझे पिलाटेस करना पसंद है. इसके अलावा फंक्शनल ट्रेनिंग भी मैं कर लेती हूं. दोपहर में 3 बजे के बाद एनर्जी लेवल में गिरावट मैं देखती थी, लेकिन अब सबकुछ ठीक है. मैंने वर्कआउट थोड़ा कम किया और फैमिली के साथ समय बिताना ज्यादा शुरू किया. सबसे ज्यादा जरूरी होती है नींद. वो लोग कम लेते हैं. इसपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

