Ask SRK: शाहरुख खान को है अक्षय कुमार संग दोस्ती पर नाज, 'जवान' में दिखेगी बादशाह-विजय सेतुपति की जोड़ी!

फैन्स दिल थामकर बैठें, क्योंकि आ चुके हैं शाहरुख खान. लेकर आए हैं आस्क एसआरके. इस बार का सेशन कुछ खास है, क्योंकि शाहरुख खान ने केवल पर्सनल लाइफ से जुड़े ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के अपने दोस्तों पर भी खुलकर जवाब दिए हैं. किस तरह का उनका सेलेब्स संग रिलेशन है, यह शाहरुख खान ने बताया है. सबसे पहला सवाल फैन ने किया जॉन अब्राहम से जुड़ा. फैन ने पूछा कि जॉन के साथ आपका वर्किंग एक्सपीरिंयस कैसा रहा. इसपर शाहरुख ने कहा कि 'जॉन को मैं कई सालों से जानता हूं. उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सुकून की बात रही. वो बहुत ही विनम्र और अच्छे इंसान हैं.'

सेलेब्स संग कैसा है शाहरुख का रिश्ता?

'पठान' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पर भी फैन ने सवाल पूछ लिया. सिद्धार्थ से शाहरुख खान ने क्या सीखा? इसपर एक्टर ने जवाब देते हुए लिखा कि 'बहुत-बहुत हार्ड वर्किंग हैं सिद्धार्थ हर चीज में माहिर भी हैं. उनके साथ काम करके मजा आया'. फिर बारी आई दीपिका पादुकोण संग काम करने के एक्स्पीरियंस से जुड़े सवाल की. फैन ने पूछा कि दीपिका के साथ काम करके कैसा लगा? आप दोनों वैसे ही मेरे फेवरेट हैं. शाहरुख खान ने बिना देरी के जवाब देते हुए कहा कि उनके अंदर बेहद ही अमेजिंग चीजें छिपी हैं. बतौर एक्टर तो वह शानदार है हीं, साथ ही बतौर स्टार भी वह अद्भुत हैं. उनके अंदर जो शांत रहने का स्वभाव है, उसने पूरी फिल्म बनाने में बेहद मदद की है.

Known John for years was a pleasure to work with him. One of the most mild and well mannered person https://t.co/yrs2eOHEn5 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022

Very very hard working and hands on with everything. Too much fun… https://t.co/NtDmfatIAH — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022

शाहरुख खान और अक्षय कुमार की दोस्ती भी काफी सालों से कायम है. हालांकि, दोनों को बहुत कम साथ में देखा जाता है, लेकिन फैन्स उम्मीद लगाकर जरूर बैठते हैं कि इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे बड़े पर्दे पर साथ नजर आए. फैन ने पूछा कि अक्षय कुमार के बारे में कुछ कहिए. इसपर शाहरुख ने कहा कि कई सालों से अक्षय मेरे बेहद अच्छे दोस्त हैं. वह काफी हार्ड वर्किंग भी हैं.

Apart from her amazing capabilities as an actor and star…the calming effect that she has on the whole film is amazing… https://t.co/dXS4Q9U74k — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022

He is a wonderful friend for years now…and hard working to the core. https://t.co/aoR1DBXLuC — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022

Awesome and very kind ( sorry two words) but bhai hai na https://t.co/tUvmcOE1RX — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022

सलमान खान हैं शाहरुख खान के भाई

सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती और दुश्मनी, दोनों के ही चर्चे फैन्स के बीच काफी रहे हैं. सलमान खान के बारे में एक शब्द बोलने के लिए शाहरुख से फैन ने रिक्वेस्ट की. एक्टर ने कहा कि बहुत अच्छे और काइंड इंसान हैं सलमान खान. मेरे पास उनके लिए एक नहीं, बल्कि दो शब्द हैं. भाई है न वो मेरा.

He is really cool guy…films happen when they happen so…if they have to they will. https://t.co/me3xGJmZoC — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022

साउथ इंडस्ट्री के फैन्स भी शाहरुख खान से इस सेशन में जुड़े थे. एक फैन ने साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति से जुड़ा सवाल भी एसआरके से पूछा. फैन ने लिखा कि जब भी हम विजय सर के साथ आपकी फोटो देखते हैं तो लगता है कि आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति काफी इज्जत रखते हो. हम कब दोनों की जोड़ी ऑनस्क्रीन देखेंगे और विजय सर के बारे में आप कुछ कहिए. इसपर शाहरुख खान ने जवाब दिया कि विजय बहुत ही शानदार इंसान हैं. फिल्में तभी होती हैं, जब उन्हें होना होता है.अगर होनी है, तो जरूर होगी.