आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने से नाराज फिल्म 'रईस' के डायरेक्टर

शाहरुख खान के आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे हैं. आर्यन खान 14 दिनों से जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है. मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद 20 अक्टूबर को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने भी आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इस बात से आर्यन और उनके परिवार को तो झटका लगा ही है, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में भी खासी नाराजगी है.

राहुल ढोलकिया ने जताई नाराजगी

शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने इस फैसले को चौंका देने वाला बताया है. साथ ही उन्होंने आर्यन को जल्द रिहा करने की मांग की है. राहुल ने ट्वीट किया, 'आश्चर्यजनक. आपका कहना है कि उसके फोन से बरामद हुई 'व्हाट्सएप' चैट के आधार पर उसके 'अंतरराष्ट्रीय' रैकेट से 'संभावित' संबंध हो सकते हैं, जिसे आपने जब्त कर लिया था ड्रग्स की 'छापेमारी' के दौरान जहां उसके पास 'कुछ नहीं मिला था'? आप इतने दिनों तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? #FreeAryanKhan.'

Outrageous !!! You are saying there is a “possible” connection to his “international” racket based on “WhatsApp” chat recovered from his phone, that you confiscated on a “bust” where he “had nothing” ?And you have been fishing for days and yet not found anything? #FreeAryanKhan