शाहरुख खान से यूजर ने पूछेे लड़की 'पटाने' के टिप्स, किंग खान ने कर दी बोलती बंद

सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे वक्त से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं लेकिन वह अपने फैन्स से दूर कभी भी नहीं हुए. शाहरुख जानते हैं कि उनके फैन्स ही उनकी ताकत हैं इसीलिए वह सोशल मीडिया के जरिए हमेशा अपने फैन्स से जुड़े रहे हैं. जल्द ही वह फिल्म पठान के जरिए एक बार फिर वापसी करने जा रहे हैं और इसी बीच उन्होंने ट्विटर पर AskSRK सेशन रखा जिसमें उन्होंने फैन्स को कोई भी सवाल पूछने का मौका दिया.

शाहरुख अपने फैन्स से सीधे तौर पर कनेक्ट हुए और लोगों को उनके अतरंगी सवालों के जवाब दिए. शाहरुख के फैन्स ने उनसे हर तरह के सवाल किए और इसी क्रम में एक फैन ने उनसे पूछा, "लड़की पटाने के लिए एक दो टिप्स दो." शाहरुख खान रोमांस के किंग माने जाते हैं. कहा जाता है कि इंडस्ट्री में उनके जैसे अंदाज में रोमांटिक सीन्स कोई शूट नहीं कर सकता. एक्टर ने अपने फैन का जवाब भी दिया.

Start with not using the word ‘Patana’ dor a girl. Try with more respect gentleness and respect. https://t.co/z1aJ0idK0t