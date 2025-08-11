सपना चौधरी ने क्यों खाया था जहर? सालों बाद बताया सच, बोलीं- एक छोटी-सी गलती...

फेमस हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की जिंदगी पर फिल्म बन रही है. 'मैडम सपना' को मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट प्रेजेंट कर रहे हैं. फिल्म के खूब चर्चे हैं, क्योंकि सपना की जिंदगी के सभी कॉन्ट्रोवर्शियल, स्ट्रगल और मजेदार पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी. इस बारे में सपना ने भी बात की. सपना ने बताया कि उनकी जिंदगी संघर्ष, लोगों की गंदी नजर से भरी हुई है. हां लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार भी है. सपना ने साथ ही बात की कि उन्होंने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी. तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था.

कैसा रहा सपना का सफर?

अपने सपना से मैडम सपना बनने के सफर पर बात करते हुए उन्होंने फरीदून शहरयार से बातचीत में बताया कि वो अपनी जिंदगी को कैसे देखती हैं. सपना का दर्द यहां साफ दिखा. उन्होंने कहा कि, 'संघर्ष से भरा, गंदी आंखों-बातों से भरा, प्रेम से भरा. स्ट्रगल और रिस्पेक्ट, शायद आज जो मैं कैरी करती हूं. सपना से लेकर मैडम सपना तक का सफर हर इमोशन कैरी करता है. मैं इमोशनली टूटी भी हूं, जुड़ी भी हूं. लोगों की सुनी भी है. सब देखा है. बहुत इमोशन है सपना से मैडम सपना बनने के सफर में.'

सपना ने क्यों खाया था जहर?

आगे सपना ने अपने उठाए आत्महत्या के कदम पर बात की. उन्होंने बताया कि उस दौरान वो छोटी थीं, लोगों की बातों और उसके पीछे छुपे मकसद को वो पहचान नहीं पाई थीं.

Advertisement

सपना बोलीं, '2016 या 17 की बात है. मैंने एक रागिनी गाई थी. मैं पढ़ी-लिखी भी नहीं बहुत ज्यादा. उस समय मेरी दुनिया स्टेज से घर आकर सो जाना तक सीमित थी. मुझे किसी कानून के बारे में पता नहीं था. मुझे लगता था कि जात-पात भी कुछ नहीं होता. आर्टिस्ट वैसे भी इन चीजों में नहीं मानते. मुझे बहुत प्यार मिलता था, लगता था पब्लिक कितनी अच्छी है. लेकिन मेरी एक छोटी-सी गलती को लेकर पब्लिक ने अपना रंग बदल लिया.'

'मैंने उन्हें मुझे गालियां देते, उल्टा बोलते देखा. लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया कि ये डांसर है, स्टेज करती है तो इसका कैरेक्टर खराब है. अगर वही इज्जत जो मैं चाहती हूं मुझे नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा. अब मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता लेकिन तब पड़ता था. मैं बच्ची ही थी.'

'लोगों ने जितने कमेंट मुझपर किए, मैं उसका लोड नहीं ले सकी. तो मैंने वो हरकत (सुसाइड) की थी. मैं 7 दिन तक अस्तपाल में बेहोश पड़ी थी. पर जब उठी तो देखा कि ऐसे लोग भी हैं जो मुझे प्यार करते हैं. एक लड़का पूरे 7 दिन तक अस्पताल के बाहर खड़ा रहा था, मेरी सलामती के लिए. इस इंसीडेंट ने मुझे जीने की प्रेरणा दी थी.'

Advertisement

गाने पर सुनी थी खरी-खोटी

मालूम हो कि सपना के सुसाइड का मामला गुड़गांव में एक परफॉर्मेंस के बाद शुरू हुआ था. खबरें थीं कि, इस दौरान सपना के एक गाने को लेकर विवाद हो गया था. सपना पर आरोप लगाया गया था कि उनका सॉलिड बॉडी गाना जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया गया. तब सपना ने कानूनी पचड़े और बदनामी के डर से जहर खा लिया. तब उनका लिखा एक सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

---- समाप्त ----