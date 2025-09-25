सपना चौधरी ने अश्लील गानों से की तौबा, बोलीं- बच्चों को नहीं दिखा सकती जो किया...

डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का नाम अब सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. सपना ने अपने इस सफर से बहुत कुछ सीखा है. सपना पर अश्लील गाने करने का आरोप लग चुका है, हालांकि पहले वो नहीं समझ पाती थीं कि उसमें अश्लील क्या है, लेकिन अब वो खुद मानती हैं कि अपने किए पहले के गाने वो अपने बच्चों को नहीं दिखा सकतीं.

बच्चों की वजह से डरीं सपना

सपना ने माना कि उन्हें अपने अतीत से परेशानी होती है. वो पहले के किए गाने अपने बच्चों को नहीं दिखा सकतीं क्योंकि इससे उनपर गलत असर पड़ेगा. इस वजह से उन्होंने अपने अंदर कई सुधार किए और अपनी एक लिमिट तय की.

सपना बोलीं- मेरे बच्चे मेरे गाने आज देखते हैं, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं मेरे बच्चों को वो गाने नहीं दिखाऊंगी. क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं बहुत एनर्जी के साथ परफॉर्म करती हूं. उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि कुछ चीजों की लिमिट्स होनी चाहिए. अभी तो मैं जो भी करती हूं लिमिट में करती हूं.

अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो, जैसे मैंने कोई भी स्टेप किया, अगर उस स्टेप को मैं ओवर कर दूं तो वो स्क्रीन पर गंदा आएगा. लेकिन उसी स्टेप को अगर मैं आज लिमिट में करूं तो बहुत प्यारा दिखता है. ये मैंने वक्त के साथ सीखा है. अब मैं भी इंसान हूं गलतियां करूंगी तो ही सीखूंगी. अगर गलतियां नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे? मैंने भी साल-दर-साल खुद पर काम किया है. मैं ऐसे ही नहीं यहां पहुंची हूं. कुछ तो किया ही होगा ना.

Advertisement

सपना के गानों को मिला था अश्लीलता का टैग

सपना ने आगे बताया कि कैसे वक्त के उन्होंने ध्यान दिया कि उनका शो देखने सिर्फ मर्द ही आते हैं. वो बोलीं- मुझे पता लगा कि नहीं सपना इतनी लिमिट होनी चाहिए. अगर मेरा शो देखने सिर्फ आदमी-आदमी ही आ रहे हैं, तो क्यों, यहां औरतें-बच्चे क्यों नहीं हैं. अब मैं ये समझ गई हूं तो मेरे शो में आदमियों के साथ औरतें आती हैं, बच्चे बैठे होते हैं. तब तो औरतों को आना अलाउड भी नहीं था. हमने शोज को ऐसे अपग्रेड किया, उसे लिमिट में सेट किया ताकि सब देख सके. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेरे बच्चे भी आज मेरे गाने देखते हैं.

मालूम हो कि हरियाणवी डांसर सपना पहले स्टेज शोज में परफॉर्मेंस दिया करती थीं. उनके डांस को अश्लील करार दिया जाता था. सपना के कई गानों पर बवाल मच चुका है और वो कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी हैं. वर्कफ्रंट पर, सपना की बायोपिक 'मैडम सपना' जल्द ही रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----