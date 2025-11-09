scorecardresearch
 

तलाक की चर्चा के बीच पत्नी पायल संग रोमांटिक हुए संग्राम, बोले- थोड़ी क्रेजी हो पर...

एक्ट्रेस पायल रोहतगी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. पायल के स्पेशल डे पर उनके पति और रेसलर संग्राम सिंह ने रोमांटिक पोस्ट शेयर की है. तलाक की चर्चा के बीच पायल के लिए संग्राम की पोस्ट देख फैंस ने राहत की सांस ली है.

पायल के लिए संग्राम की पोस्ट (Photo: Instagram @sangramsingh_wrestler)
एक्ट्रेस पायल रोहतगी के लिए 9 नवंबर का दिन काफी स्पेशल है, क्योंकि आज पायल का बर्थडे है. वो 47 साल की हो गई हैं. पायल के बर्थडे पर उनके पति और फेमस रेसलर संग्राम सिंह ने स्पेशल पोस्ट शेयर की है. पत्नी के लिए संग्राम की रोमांटिक पोस्ट ने उनके तलाक की खबरों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है. कपल को साथ देखकर फैंस भी खुशी से गदगद हो गए हैं. 

पत्नी पर संग्राम ने लुटाया प्यार

पत्नी पायल के बर्थडे को यादगार बनाने में संग्राम सिंह कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने पत्नी संग बिताए कई अलग रोमांटिक पलों की झलक फैंस को दिखाई है. संग्राम ने पत्नी पायल संग अपने कई सारे रोमांटिक फोटोज का एक वीडियो शेयर किया है. तस्वीरों में दोनों एक दूजे की बांहों में डूबे दिखाई दिए. दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री फैंस के दिलों को जीत रही है. 

पायल संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए संग्राम सिंह ने पत्नी के लिए एक लविंग नोट भी लिखा है. संग्राम ने लिखा- मेरी प्यारी पत्नी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे. आपको सारी खुशियां और अच्छी हेल्थ दे. मैं जानता हूं कि आप थोड़ी क्रेजी हो, लेकिन आप यूनीक हो. आपको ढेर सारा प्यार. 

तलाक की चर्चाओं के बीच पायल के लिए संग्राम की इतनी खुबसूरत पोस्ट देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. पोस्ट पर फैंस पायल को बर्थडे विश कर रहे हैं और उन्हें हमेशा यूंही साथ में खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं. 

जब उड़ी कपल के तलाक की अफवाह

पायल और संग्राम के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने कई सालों की डेटिंग के बाद साल 2022 में शादी रचाई थी. लेकिन शादी के चंद सालों में ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आने लगीं. इसी साल जुलाई में ऐसी चर्चा थी कि पायल और संग्राम एक दूसरे से तलाक ले रहे है. हालांकि, संग्राम ने तलाक की खबरों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया था. 

