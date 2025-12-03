'विलेन हैं समांथा', कहकर बुरी फंसी करीबी दोस्त, पड़ी गालियां-पीछा कर रहे लोग

समांथा रुथ प्रभु की शादी इस वक्त टिनसेल टाउन का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है. हाल ही में एक्ट्रेस ने डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ ईशा फाउंडेशन के लिंगा भैरवी देवी मंदिर में शादी की. जहां लगभग सभी ने उन्हें बधाई दी, वहीं उनकी दोस्त और मेकअप आर्टिस्ट साधना सिंह ने उनके इस नए रिश्ते पर तंज कसा. हालांकि उस पोस्ट के बाद समांथा से तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला लेकिन वो खुद मुश्किल में जरूर फंस गईं.

और पढ़ें

बुरा-भला कहकर फंसी दोस्त

दरअसल, समांथा की शादी के कुछ घंटों बाद, सेलेब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट साधना सिंह, जो कभी एक्ट्रेस की बहुत करीबी थीं, ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मिस्टेरियस पोस्ट डाली. इसमें लिखा था- विलेन पीड़ित होने का गेम अच्छे से खलते हैं. वैसे तो, साधना ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन समांथा की शादी के बाद उनका इस तरह से ऐसा पोस्ट करना यूजर्स को अखर गया था. माना गया कि साधना समांथा पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं.

साधना का किया जा रहा पीछा

इसके बाद साधना के साथ काफी कुछ अजीब चीजें हुईं. अब वो सामने आईं और बताया कि उनकी इस पोस्ट के वायरल होने के बाद से उनका पीछा किया जा रहा है और गालियां दी जा रही हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अभद्र मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- ये पढ़े-लिखे, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनका दिमाग जम गया है, मेरा पीछा कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं.

Advertisement

साधना इन हरकतों से परेशान जरूर हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने समांथा को लेकर अपनी नई पोस्ट में कोई जिक्र नहीं किया, ना ही कोई सफाई दी. बाद में उन्होंने अपनी एक और तस्वीर इंस्टाग्राम फीड पर पोस्ट की और कहा कि ये सब बातें उनपर बिल्कुल भी असर नहीं डालती हैं.

ऑनलाइन हेट का शिकार हुई पुरानी दोस्त

उन्होंने लिखा- आप लोग अपनी ही बनाई कहानियों में इतना टाइम और मेहनत लगा रहे हो. मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया. आप लोग ही असली विटामिन की गोली हो, वही विटामिन जो मुझे और जोर से हंसने की वजह देता है. बंद मत करो. नफरत आती रहे. ध्यान दें- पीछे पड़े रहो, लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्नी.

समांथा ने 1 दिसंबर को राज से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी. शादी की अफवाह सोशल मीडिया पर फैली तो एक्ट्रेस ने शादी की फोटोज पोस्ट कर इसे सही बताया. समांथा की पहली शादी नागा चैतन्य से हुई थी, तलाक के बाद उन्होंने राज से दूसरी शादी की तो वहीं नागा चैतन्य भी शोभिता धुलिपाला से फिर से शादी कर चुके हैं. वहीं राज निदिमोरू की भी ये दूसरी शादी है, उनकी पहली पत्नी श्यामली डे हैं.

---- समाप्त ----