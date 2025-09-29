scorecardresearch
 

'सच्चा प्यार मुझे ढूंढ लेगा', सामंथा रूथ प्रभु की पोस्ट, एक्ट्रेस की ज‍िंदगी यूं बदल गई

साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने अपने काम के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. आजकल सामंथा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई हुई हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सामंथा, डायरेक्टर राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं. इसी बीच सामंथा ने रियल लव पर एक पोस्ट शेयर की है.

सामंथा रूथ प्रभु को मिला सच्चा प्यार? (Photo: Instagram @samantharuthprabhuoffl)
सामंथा रूथ प्रभु को मिला सच्चा प्यार? (Photo: Instagram @samantharuthprabhuoffl)

सामंथा रूथ प्रभु प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. राज निदिमोरू को वो डेट कर रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है. लेकिन सामंथा या राज, दोनों में से अबतक किसी की भी ओर से इस रिश्ते पर मुहर नहीं लगी है. हाल ही में सामंथा ने इंस्टाग्राम पर 'सच्चा प्यार' को लेकर एक पोस्ट शेयर की. 

सामंथा की पोस्ट वायरल
सामंथा, कैमरे के सामने बैठी नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी है. सामंथा ने लिखा- मैं और मेरी दोस्त कल बात कर रहे थे और इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया. वो ये कि 30 की उम्र के बाद आपकी जिंदगी नीचे की ओर जाने लगती है. आपके चेहरा का ग्लो फीका पड़ता है. 

ब्यूटी स्टैंडर्स कम होते हैं और उस दौरान आप सोचने लगते हैं कि 20 में हम कितने अच्छे लगता है. चलो अब भी वैसे ही लगना शुरू करते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लें. नहीं लग पाएंगे. न परफेक्ट फेस होगा, न परफेक्ट बॉडी और न ही परफेक्ट लाइफ. लगेगा कि समय आपके हाथ से जा रहा है. मेरे 20s काफी लाउडनेस में बीते. मैं आराम नहीं करती थी. मैं बस भाग रही थी. अच्छा दिखने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए और खुद को पूरा करने के लिए. 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

सामंथा ने कही दिल की बात
मैं ये लोगों को दिखा रही थी कि मैं कितना खुश हूं, लेकिन मैं कितनी अकेली हूं अंदर से, ये मैं ढकने की कोशिश कर रही थी. किसी ने मुझे बताया नहीं कि प्यार, सच्चा प्यार मुझे ढूंढ लेगा. और इसमें मुझे किसी दूसरे के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं होगी.फिर मैं अपने 30s में आई. कुछ बदला और मैं पहले से थोड़ी नरम दिल वाली बनी. 

कुछ तो ओपन हुआ. मैंने जो गलतियां की थीं, वो मैंने दोहरानी बंद कर दीं. किसी जगह पर फिट होना बंद कर दिया. मैंने दो जिंदगियां जीनी बंद कर दीं. एक वो जो मैंने दुनिया को दिखाई और दूसरी वो जिसे मैंने शांति में जिया. और अचानक से मैं वो हो गई जो असल में थी. शांति में जो सामंथा थी, वही दुनिया के भी सामने दिखने लगी. उस समय मैंने महसूस किया कि मैं अब जिंदा हुई हूं. हर लड़की ऐसा महसूस करे, मैं ये दुआ करती हूं. वो भागना बंद करे और थककर जब घर लौटे तो उसको शांति मिले. क्योंकि जब आप खुद में रहते हो और बिना किसी गिल्ट के गलतियां भी करते हो तो ये करके आप खुद को फ्री करते हो. 

सामंथा के वर्कफ्रंट की बात करें तो 'रक्त ब्रह्मांडः द ब्लडी किंगडम' पर वो काम कर रही हैं. इसे राज निदिमोरू और कृष्णा डीके ने प्रोड्यूस किया है. ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
