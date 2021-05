पाइरेटेड साइट्स पर 'राधे' की स्ट्रीमिंग, भड़के सलमान खान, दी चेतावनी- साइबर सेल एक्शन लेगा

सलमान खान की मूवी राधे- योर मोस्अ वॉन्टेड भाई ईद के दिन रिलीज कर दी गई. रिलीज के साथ ही फिल्म ने 4.2 मिलियन व्यूज का इतिहास रच चुकी है. लेक‍िन जहां एक ओर सलमान को अपनी फिल्म की इस उपलब्ध‍ि से खुशी है, वहीं दूसरी ओर पाइरेटेड साइट्स पर अपनी फिल्म के स्ट्रीम होने से वे सख्त नाराज हैं. सलमान ने ट्व‍ीट कर पाइरेसी के ख‍िलाफ अपनी नाराजगी जाह‍िर की है.

एक्टर ने ट्वीट किया- 'हमने आपको फिल्म राधे पर व्यू 249 रुपये के बहुत ही रीजनेबल कीमत पर दी. इसके बावजूद पाइरेटेड साइट्स राधे को गैर कानूनी रूप से स्ट्रीम कर रहे हैं जो कि एक गंभीर अपराध है. साइबर सेल इन पाइरेटेड साइट्स के ख‍िलाफ एक्शन ले रही है. प्लीज पाइरेसी में शामिल ना हों नहीं तो साइबर सेल आपके ख‍िलाफ भी कार्रवाई करेगा. बात को समझें आप साइबर सेल के साथ बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे'.

यूएई में पहले द‍िन हुई इतनी कमाई

मालूम हो राधे फिल्म को यूएई में थिएटर्स की 50% क्षमता के साथ रिलीज किया गया. यहां ओपनिंग डे पर राधे ने 379,000 अमरीकी डॉलर जो कि भारतीय करेंसी के मुताबिक 27772778 करोड़ रुपये है का कलेक्शन किया. यह न केवल सलमान खान की पिछली फिल्म 'दबंग 3' (2019) से अधिक है, बल्कि 'गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग' की तुलना में अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन भी है.

राधे की रिलीज पर सलमान के फैंस ने विदेशों के सिनेमाघरों से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर बुकिंग की. नतीजतन यह रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गयी. यही नहीं, अधिक संख्या में लॉग-इन करने के कारण सर्वर डाउन भी क्रैश हो गया.

Wishing ev1 a v Happy Eid. Thank u all for the wonderful return gift by making Radhe the most watched film on day 1. The film industry would not survive without your love n support. Thank u 🙏 pic.twitter.com/StP48A9NPq