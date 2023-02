Naiyo Lagda Song: सलमान खान के हुक स्टेप का उड़ा मजाक, यूजर्स बोले- एक्सरसाइज करना भूल गए थे?

सलमान खान की मच-अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान का रोमांटिग गाना नय्यो लगदा रिलीज हुआ. वेलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज हुए इस गाने ने आते ही तहलका मचा दिया है. इस गाने ने लोगों के अंदर का रोमांस कितना जगाया ये तो पता नहीं, पर ह्यूमर पार्ट जरूर एक्टिवेट कर दिया है. गाने को तो फैंस से अटेंशन मिल ही रही है, साथ ही सलमान भाई भी खूब सुर्खियों में आ रहे हैं. एक स्टेप को लेकर सलमान जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

90s की फील देता गाना

सलमान खान नय्यो लगदा सॉन्ग में पूजा हेगड़े से इश्क फरमाते दिख रहे हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को पसंद भी आ रही है. गाने को सुनकर आपको 90s की फील भी जरूर आएगी. गाने में दूर से चलकर हीरोइन के पास आते सलमान और बैकग्राउंड डांसर्स के साथ नाचती झूमती हीरोइन बिल्कुल नॉस्टैल्जिया फील देते हैं. गाने को लिखने के साथ-साथ खूबसूरती से फिल्माया भी गया है.

सलमान से हो गई ये गलती!

लेकिन 90 का दौर बीत चुका है. अब सोशल मीडिया का जमाना है. अब आप कुछ भी करें नेटिजेन्स की नजरों से बच नहीं पाएंगे. ऐसा ही कुछ सलमान खान के साथ भी हुआ. ये तो हमने आपको बताया ही कि गाना कितनी खूबसूरती से फिल्माया गया है. लेकिन एक चूक हो गई, वो ये कि सलमान को ऐसा स्टेप दे दिया, जिसे परफॉर्म करते वो डांस करते तो बिल्कुल नहीं लग रहे. अब सलमान फिटनेस फ्रीक हैं तो इसका मतलब क्या उन्हे लंजेस (लेग एक्सर्साइज का एक तरीका) करने वाले स्टेप दे दोगे!

वायरल हुए मीम्स

सलमान खान इसी बात पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए. इसके बाद तो जैसे मीम्स की भरमार लग गई. सलमान के स्टेप को यूजर्स को 'गोलमाल' के मिथुन, 'वेलकम' के नाना पाटेकर वाला सीन याद आ गया. एक यूजर ने लिखा- उसका भाई पागल हो गया है 'नय्यो लगदा' गाने में सलमान खान का मुर्गी वाला डांस देखकर. वहीं एक और ने लिखा- लेग एक्सरसाइज करना भूल गए थे क्या या अगली सीन की प्रैक्टिस भी साथ ही कर रहे?

वहीं दूसरे मीम में लिखा गया- भईया एक डांसर दिखाना थोड़ा सस्ता वाला, इस तरह से तमाम यूजर्स सलमान के डांस स्टेप्स की खिल्ली उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने रन फिल्म के विजय राज का कट-आउट लगाकर लिखा- कैसे कैसे एक्टर होते हैं यार.

His cousin will go mad after watching Murgi Wala Dance Step of #SalmanKhan in #NaiyoLagda 😂😂 pic.twitter.com/MrBESFiLLB — JUST A FAN. (@iamsrkfan_brk) February 12, 2023



खैर, मीम्स चाहे जो बने, लेकिन सलमान खान के इस रोमांटिक गाने ने कई लोगों को वेलेंटाइन स्पेशल कर दिया है. कई यूजर कमेंट कर गाने की तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि- सुकून मिल गया, लंबे समय बाद इतना मेलोडियस गाना सुना है. किसी का भाई किसी की जान के गाने नय्यो लगदा गाने को अब तक 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.