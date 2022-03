Kabhi Eid Kabhi Diwali: इस बार न्यू ईयर Salman Khan संग मनाएंगे फैन्स, सिनेमाघरों में इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपने फैन्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. भाईजान की फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' इसी साल 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है. साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी यह फिल्म इसी साल न्यू ईयर के मौके पर रिलीज होगी. इसकी जानकारी नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने ट्वीट कर दी है. साथ ही सलमान और साजिद की फोटो भी शेयर की है.

इसी साल रिलीज होगी सलमान की फिल्म

कुछ समय पहले तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म की घोषणा की थी. साथ ही बताया था कि यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी, लेकिन नाडियाडवाला की ओर से फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐलान किया गया है कि यह फिल्म 30 दिसंबर को इसी साल रिलीज होगी. यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है. इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट पूजा हेगड़े हैं. फरहाद सामजी निर्देशित करेंगे जो अपने भाई साजिद के साथ 'हाउसफुल 3' का सह-निर्देशन कर चुके हैं.

Celebrate #KabhiEidKabhiDiwali on New Year with @BeingSalmanKhan & #SajidNadiadwala directed by @farhad_samji 🎉



Releasing in cinemas on 30th December 2022. @WardaNadiadwala pic.twitter.com/fLWBzr2nIR