'सैयारा' एक्टर ने खोली थी मेकर्स की पोल, अब मुकरे, बोले- मेरी बातों का...

मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' जबसे रिलीज हुई है, तभी से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म में काम कर चुके एक्टर वरुण बडोला ने खुलासा किया कि 'सैयारा' देखते वक्त लोगों का रोना-धोना फिल्म की मार्केटिंग का हिस्सा था. लेकिन अब वो अपने दिए हुए बयान से मुकर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है.

खोली 'सैयारा' मेकर्स की पोल, अब क्यों पलटे एक्टर?

एक्टर वरुण बडोला 'सैयारा' में अहान पांडे के पिता बने थे. जब एक्टर ने फिल्म की हैरान कर देने वाली सक्सेस पर बात की थी. तब उन्होंने थिएटर्स में लोगों के रिएक्शन पर भी एक विवादित बयान दे दिया था. वरुण ने कहा था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों को रोते, छाती पीटते देखा. जिसे देखकर उन्हें लगा कि प्रमोशनल टीम इसे प्रमोट करने में शायद थोड़ा ज्यादा आगे ही बढ़ गई थी. उनके मुताबिक प्रमोशनल टीम ने लोगों को ऐसा करने के लिए कहा होगा.

वरुण बडोला का स्टेटमेंट (Photo: Instagram @badolavarun)

मगर अब वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके अपनी सफाई में कहा हैं कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया. एक्टर ने लिखा है, 'मेरे शब्दों को पूरी तरह से गलत समझा गया और इन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है. इसका इरादा सैयारा फिल्म की छवि को नुकसान पहुंचाने का है, जो सभी की ओर से काफी सारा प्यार बटोर रही है.'

Advertisement

आखिर 'सैयारा' के मेकर्स पर क्या बोले थे वरुण बडोला?

वरुण बडोला ने हाल ही में 'स्क्रीन' संग 'सैयारा' पर बात करते हुए कहा था कि जब वो फिल्म में काम कर रहे थे, तब उन्हें इसकी सक्सेस का अंदाजा नहीं था. उन्होंने अभी तक 'सैयारा' नहीं देखी है. मगर जब एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लोगों के बीच इसका बज देखा, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ. वरुण ने आगे ये भी कहा कि जब उन्होंने लोगों का उत्साह देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि फिल्म की प्रमोशन टीम इसे मार्केट करने के मामले में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गई.

उनके मुताबिक, लोगों का रोना, छाती पीटना और ड्रिप चढ़वाकर थिएटर्स में आना प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है. लेकिन इसकी भी सीमा होती है. ऐसा प्रमोशन एक हद तक ही ठीक माना जाता है. हालांकि वरुण ये भी मानते हैं कि फिल्म की कमाई सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए नहीं हुई, लोगों को सचमुच उनकी फिल्म पसंद आई है. बता दें कि 'सैयारा' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.

---- समाप्त ----