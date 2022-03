कहीं आतिशबाजी तो कहीं लहराए झंडे, RRR में Jr NTR के एंट्री सीन देखकर फैंस हुए एक्साइटेड

बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की मच अवेटेड फ‍िल्म RRR सिनेमाघरों (RRR release) में रिलीज हो चुकी है. Jr NTR और राम चरण स्टारर इस फ‍िल्म का इंतजार कर रहे फैंस ने थ‍िएटर्स में इसका ग्रैंड वेलकम किया. RRR के शो हाउसफुल तो थे ही, कुछ जगह फ‍िल्म के स्टार्स के पोस्टर पर दूध का अभ‍िषेक भी किया गया. वहीं हैदराबाद के एक थ‍िएटर में तो हद ही हो गई. फैंस ने जून‍ियर NTR के एंट्री सीन में थ‍िएटर्स के हॉल के अंदर जमकर आत‍िशबाजी की.

सोशल मीड‍िया पर फैन पेज द्वारा शेयर एक वीड‍ियो में ऑड‍ियंस की यह आत‍िशबाजी देखी जा सकती है. यह वीड‍ियो हैदराबाद के एक सिनेमाघर का बताया जा रहा है. वीड‍ियो में देखा जा सकता है कि लोग जून‍ियर NTR की फिल्म में एंट्री पर थ‍िएटर के अंदर अपनी सीट पर बैठे हुए आत‍िशबाजी करने लगते हैं. सीट‍ियां बजती है और बैकसीट पर बैठे लोग उनका वीड‍ियो बना रहे हैं.

Jr NTR की एंट्री पर कहीं लहराए झंडे

वैसे जून‍ियर NTR का एंट्री सीन है भी कुछ ऐसा है क‍ि फैंस का सीटी मारना बनता ही है. RRR में जून‍ियर NTR का काम भी काब‍िले-तारीफ है. वायरल हो रहे एक और वीड‍ियो में जून‍ियर NTR के फैंस उनके एंट्री सीन पर झंडा लहराते दिखे. आत‍िशबाजी वाला वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर काफी वायरल हो रहा है.

Any place, Any center, Any State One name is resounding with thunderous response #RRR⚡️⚡️⚡️⚡️ fans celebrating the arrival of our beloved Demigods to give us the biggest festival of Indian Cinema ..🌊🌊 🔥 🔥.#RRRinUSA #SerraTheater pic.twitter.com/UJZ6sSPQ9f