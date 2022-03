RRR Box Office Collection Day 5: 100 करोड़ के पार RRR, Baahubali के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ने की ओर, 200 करोड़ अगला टारगेट

बाहुबली के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक बार फिर साबित कर दिया क्यों वे इंडियन सिनेमा के टॉप डायरेक्टर में शुमार किए जाते हैं. RRR रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर कमाई ने नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 5 दिन में 107.59 करोड़ की कमाई कर ली है.

5 दिन में RRR की दमदार कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, RRR ने पांचवे दिन यानी मंगलवार को 15.02 करोड़ का कलेक्शन किया. 5 दिन में राजामौली की फिल्म RRR का हिंदी वर्जन में कुल कलेक्शन 107.59 करोड़ हो गया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट कर रही है. हिंदी मास सर्किट जैसे दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान में फिल्म RRR का दबदबा है. राजामौली की ये फिल्म पर 200 करोड़ की तरफ बढ़ रही है.

#RRR *HINDI* benchmarks...

⭐ #SSRajamouli's third film to cross ₹ 💯 cr, #JrNTR - #RamCharan's first century

⭐ Will cross *lifetime biz* of #Baahubali [2015] in *Week 1*

⭐ Sixth 💯 cr film [post pandemic], after #Sooryavanshi, #83TheFilm, #Pushpa, #GangubaiKathiawadi and #TKF pic.twitter.com/bJ63EYEcg8