रिया चक्रवर्ती ने दी गुडन्यूज, NCB ने 5 साल बाद लौटाया पासपोर्ट, बोलीं- सत्यमेव जयते

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने काफी दुख देखे. सालों से वो पर्दे से गायब नजर आईं. हालांकि, जिंदगी को आगे बढ़ाने और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ जीने के जज्बे ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया. रिया ने पहले तो अपना क्लोदिंग बिजनेस शुरू किया. अब हो सकता है कि वो बड़े पर्दे पर वापसी भी कर लें. क्योंकि रिया के हाथ उनका पासपोर्ट आ चुका है.

5 साल बाद ही सही, लेकिन रिया को उनका पासपोर्ट एनसीबी (नारकॉटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो) ने वापस कर दिया है. पासपोर्ट पाकर रिया काफी खुश हैं. इसको लेकर एक्ट्रेस ने एक पोस्ट भी शेयर की है. ड्रग्स केस से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्हें पासपोर्ट मिला है.

क्या था मामला?

बता दें कि रिया पर साल 2020 में एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत का आरोप लगा था. वो जेल भी गई थीं. इस दौरान रिया को फॉरेन ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया था. अब एक्ट्रेस ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी है. रिया ने लिखा- पिछले 5 सालों में पेशेंस ही मेरा पासपोर्ट था. मैंने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ीं. उम्मीद नहीं खोई. आज मैं अपना पासपोर्ट अपने हाथ में फिर से पकड़ पा रही हूं. मैं अपने दूसरे चैप्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हूं. सत्यमेव जयते.

Advertisement

रिया के सेलिब्रिटी दोस्त फातिमा सना शेख, शिबानी दांडेकर ने उन्हें बधाई दी है. कहा है कि अब वो बेझिझक वेकेशन के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा सकती हैं.

रिया का पासपोर्ट साल 2020 में एनसीबी ने अपने पास रख लिया था. जब एक्ट्रेस की जमानत हुई थी, तो उन्हें परमीशन के साथ विदेश ट्रैवल करने की बात रखी गई थी. कई बार रिया ने पेपर्स में देरी होने के कारण ट्रैवल नहीं भी किया. एक्ट्रेस की वकील ने दलील दी कि रिया ने सभी जमानत की शर्तों का पालन किया है, कभी भी अदालत के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और उसे शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग्स के लिए अक्सर यात्रा करने की जरूरत होती है.

वहीं, एनसीबी ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि वह फ्लाइट रिस्क हो सकती है और उसे सेलिब्रिटी होने के कारण कोई विशेष छूट नहीं दी जानी चाहिए.

---- समाप्त ----